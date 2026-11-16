سخنگوی ارتش در خصوص وضعیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت و این خواست عمومی ملت است و نیروهای مسلح موظف به دفاع از این حقوق‌هستند.

به گزارش تابناک،، در اجتماع مردم بندرعباس با اشاره به جایگاه راهبردی مردم این منطقه در خط مقدم نبرد اظهار کرد: بندرعباس امروز به‌عنوان پیشانی جبهه نبرد در برابر دشمن شناخته می‌شود و حضور حماسی شما در این منطقه، دشمن را ناامید و ناکام گذاشته است.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه از آغاز جنگ تحمیلی ناجوانمردانه دشمن در نهم اسفندماه سال گذشته، ۹ ماه می‌گذرد، افزود: دشمن با بهانه‌های واهی همچون مقابله با توانمندی‌های هسته‌ای، به دنبال سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی، نابودی توان موشکی، تجزیه ایران و پیشبرد طرح منحوس «اسرائیل بزرگ» در منطقه بود. اما امروز با ارزیابی صحنه نبرد مشخص است که دشمن به هیچ‌یک از اهداف اعلامی و پنهانی خود دست نیافته و دچار ضعف و استیصال شده است.

مقاومت و پایداری ملت ایران سرنوشت باند جنایتکار حاکم بر آمریکا را رقم زد

امیر اکرمی‌نیا تصریح کرد: برخلاف تصور دشمن، فرزندان ملت در نیروهای مسلح اجازه ندادند آن‌ها به اهداف شوم خود برسند. امروز پایگاه‌های آمریکا در منطقه یا به طور کامل نابود شده و یا به شدت آسیب دیده و از مدار عملیاتی خارج شده‌اند. به اعتراف خودشان، مهم‌ترین پایگاه آمریکا در بحرین که ناوگان پنجم را میزبانی می‌کرد، دیگر کارایی ندارد و آن‌ها برای تأمین سوخت و تجهیزات خود با هزینه‌های گزاف و مشکلات لجستیکی مواجه شده‌اند.

وی با تحلیل تحولات سیاسی در ایالات متحده اظهار کرد: ما معتقدیم که در انتخابات اخیر آمریکا، دموکرات‌ها نبودند که جمهوری‌خواهان را شکست دادند، بلکه این مقاومت و پایداری ملت ایران بود که سرنوشت باند جنایتکار حاکم بر آمریکا را رقم زد. این یک دستاورد بزرگ در تاریخ است که ملتی مورد تجاوز قرار گیرد، اما با مقاومت خود، معادله سیاسی را در کشور متجاوز تغییر دهد.

سخنگوی ارتش، تحولات جاری را «انقلاب سوم» و «دفاع مقدس سوم» نامید و تصریح کرد: همان‌طور که در سال ۵۷ شاه را بیرون کردیم و در سال ۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را به عقب راندیم، امروز نیز با حمایت شما ملت و مجاهدت نیروهای مسلح، مصمم به اخراج نهایی آمریکا از منطقه‌ایم.

وی در خصوص وضعیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. این خواست عمومی ملت است و نیروهای مسلح موظف به دفاع از این حقوق هستند؛ اگر آمریکا به شروط جمهوری اسلامی تن ندهد، این تنگه بسته می‌ماند و اگر تن بدهد نیز حضور نیروهای بیگانه در خلیج‌فارس و دریای عمان تهدیدی برای امنیت منطقه است که باید به پایان برسد.

امیر اکرمی‌نیا در پایان ضمن ابلاغ سلام امیر سرلشکر حاتمی به مردم بندرعباس و قدردانی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی منطقه حاضر در مراسم، تأکید کرد: فرزندان شما در ارتش و سپاه با روحیه‌ای مضاعف، آماده دفاع از کیان نظام و خون شهدا هستند و مردم نباید نگرانی از تحرکات دشمن داشته باشند؛ چراکه هرگونه شرارت مجدد با پاسخی کوبنده‌تر مواجه خواهد شد.