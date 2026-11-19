دیدار سه‌جانبه ترامپ، شی جین‌پینگ و پوتین اکنون پایان یافته است. رسانه‌های دولتی چین گزارش داده‌اند که این نشست حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.

پایان نشست سران آمریکا، چین و روسیه

به گزارش تابناک؛ دیدار روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا پایان یافت.

بنا بر این گزارش؛ دیدار سه‌جانبه ترامپ، شی جین‌پینگ و پوتین اکنون پایان یافته است. رسانه‌های دولتی چین گزارش داده‌اند که این نشست حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.

این مذاکرات از زمان‌بندی اولیه یک‌ساعته فراتر رفت و سه رهبر درباره خلع سلاح هسته‌ای و جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند.

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