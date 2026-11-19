975بازدید
پایان نشست سران آمریکا، چین و روسیه
دیدار سهجانبه ترامپ، شی جینپینگ و پوتین اکنون پایان یافته است. رسانههای دولتی چین گزارش دادهاند که این نشست حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.
به گزارش تابناک؛ دیدار روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا پایان یافت.
بنا بر این گزارش؛ دیدار سهجانبه ترامپ، شی جینپینگ و پوتین اکنون پایان یافته است. رسانههای دولتی چین گزارش دادهاند که این نشست حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.
این مذاکرات از زمانبندی اولیه یکساعته فراتر رفت و سه رهبر درباره خلع سلاح هستهای و جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
منبع: انتخاب
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.