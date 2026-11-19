دیدار کوپر و بن سلمان در حالی انجام شده است که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از وارد آمدن خسارات مالی در پی حمله ارتش یمن به ریاض خبر داد.

به گزارش تابناک؛ ولیعهد عربستان در ریاض میزبان برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا (سنتکام) بود و با او درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.

این سومین سفر اعلام شده برد کوپر به عربستان از زمان ازسرگیری درگیری‌ها و حملات میان عربستان و ارتش یمن محسوب می‌شود.

در این رابطه خبرگزاری رسمی عربستان (واس) امروز پنجشنبه اعلام کرد که در این دیدار ۲ طرف علاوه بر گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای، ابعاد مختلف روابط ۲جانبه ریاض و واشنگتن را به ویژه در زمینه‌های نظامی بررسی کردند.

واس گزارش داد، در دیدار جداگانه دیگری خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان با کوپر دیدار کرد و در این دیدار درباره افق‌های همکاری دفاعی و راه‌های برقراری امنیت، ثبات و صلح در منطقه گفتگو شد.

دیدار کوپر و بن سلمان در حالی انجام شده است که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از وارد آمدن خسارات مالی در پی حمله ارتش یمن به ریاض خبر داد.

پس از گزارش شنیده شدن صدای انفجار مهیب در پایتخت عربستان، «ترکی المالکی» ، سخنگوی ائتلاف عربی ضمن ادعای مقابله با موشک ارتش یمن که به ریاض شلیک شده بود، گفت: ارزیابی اولیه نشان دهنده وارد آمدن خسارات مالی و آوار بوده و این موضوع همچنان در دست بررسی است.

همچنین در چارچوب تشدید تنش‌های امنیتی میان عربستان و یمن و تکرار حملات موشکی و پهپادی یمن به عربستان، ائتلاف عربی مدعی شد که یک موشک کروز را که به سمت منطقه‌ای در جنوب عربستان شلیک شده بود، رهگیری و ساقط کرده است.

منبع: ایسنا



