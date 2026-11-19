بانک پارسیان با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۲۲.۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گام دیگری در مسیر اصلاح ساختار مالی و تقویت پشتوانه سرمایه‌ای خود برداشته است. این اقدام که با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند ظرفیت بانک را برای مدیریت ریسک‌های اعتباری، توسعه فعالیت‌های تسهیلاتی و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی بخش تولید تقویت کند.

به گزارش به گزارش تابناک به نقل از رصدبورس، بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال نشان می‌دهد بانک پارسیان با نماد «وپارس» مجوز افزایش سرمایه از ۵۰ همت به حدود ۶۱.۳ همت را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است.

بر اساس مجوز صادرشده در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سرمایه این بانک قرار است از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیش از ۱۱.۲ همت افزایش یابد. همچنین طبق اطلاعیه منتشرشده، جلسه هیئت‌مدیره برای تصمیم‌گیری درباره اجرای این افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

این تصمیم در ادامه اقدامات بانک پارسیان برای اصلاح ساختار مالی اتخاذ شده و می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت شاخص‌های سرمایه‌ای و توسعه فعالیت‌های بانکی فراهم کند؛ موضوعی که با توجه به افزایش نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع اعتباری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بهبود کفایت سرمایه

یکی از مهم‌ترین اهداف افزایش سرمایه بانک پارسیان، بهبود نسبت کفایت سرمایه و تقویت پشتوانه مالی این بانک است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نسبت کفایت سرمایه بانک پیش از افزایش سرمایه جدید به ۷.۲ درصد رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود با اجرای افزایش سرمایه ۲۲.۶ درصدی، این نسبت به حد استاندارد و سطح عمومی مقرر در ضوابط کفایت سرمایه بانک مرکزی نزدیک شود.

تحقق این هدف می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار مالی «وپارس» باشد و ضمن تقویت توان بانک در پوشش ریسک‌های اعتباری، ظرفیت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های بانکی فراهم کند. البته میزان نهایی این نسبت به نحوه شناسایی مازاد تجدید ارزیابی در سرمایه نظارتی و محاسبات مورد تأیید بانک مرکزی وابسته خواهد بود.

افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی؛ فرصتی برای حمایت از تولید

تقویت سرمایه نظارتی بانک پارسیان می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. این ظرفیت به‌ویژه در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارائه خدمات اعتباری به شرکت‌های بزرگ و متوسط و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اهمیت دارد و می‌تواند نقش بانک را در پشتیبانی از بخش تولید پررنگ‌تر کند.

با این حال، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای ورود نقدینگی جدید نیست و توسعه واقعی تسهیلات‌دهی همچنان به تجهیز منابع، مدیریت نقدینگی و کنترل مطالبات غیرجاری وابسته خواهد بود. مزیت اصلی این اقدام، تقویت پشتوانه سرمایه‌ای و فراهم شدن ظرفیت نظارتی مناسب‌تر برای گسترش فعالیت‌های اعتباری است.

تقویت توان مالی و چشم‌انداز توسعه فعالیت‌های "وپارس"

افزایش سرمایه بانک پارسیان علاوه بر اصلاح ساختار مالی، می‌تواند با تقویت حقوق صاحبان سهام و بهبود پشتوانه حسابداری بانک، زمینه مناسب‌تری برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی توسعه‌ای فراهم کند. این اقدام در کنار مدیریت بهینه منابع و مصارف، کنترل هزینه‌ها و ارتقای کیفیت دارایی‌ها، می‌تواند به تقویت توان مالی و عملیاتی بانک کمک کند.

در مجموع، افزایش سرمایه ۲۲.۶ درصدی «وپارس» را می‌توان گامی مثبت در مسیر تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک پارسیان دانست؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند به افزایش توان اعتباری، توسعه تسهیلات‌دهی و تقویت جایگاه بانک در تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور منجر شود.