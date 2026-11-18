افزایش سرمایه جدید بانک پارسیان را می‌توان گامی رو به جلو در مسیر بازآرایی مالی «وپارس» دانست. این اقدام، هم با الزامات قانونی و نظارتی نظام بانکی همسوست و هم می‌تواند کیفیت ترازنامه و توان عملیاتی بانک را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بانک پارسیان در ادامه برنامه اصلاح ساختار مالی خود، وارد مرحله تازه‌ای از افزایش سرمایه شده است؛ مرحله‌ای که از منظر نظارتی، سرمایه‌ای و عملیاتی می‌تواند برای این بانک خصوصی اهمیت بالایی داشته باشد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال، سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه جدید بانک پارسیان مخالفتی نداشته و صدور مجوز افزایش سرمایه این بانک را بلامانع اعلام کرده است. این موضوع عملا مسیر بانک را برای تکمیل فاز دوم تقویت سرمایه هموار می‌کند.

بانک پارسیان پیش از این، در مرحله نخست، سرمایه خود را از ۳۱۱ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده بود. این افزایش سرمایه که معادل ۱۸۸ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال بود، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد و پس از تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. اکنون بانک در آستانه اجرای مرحله دوم این برنامه قرار دارد؛ مرحله‌ای که حجم آن ۱۱۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال اعلام شده است.

سرمایه بانک پارسیان از مرز ۶۱۲ هزار میلیارد ریال عبور می‌کند

طبق اطلاعیه رسمی کدال، سرمایه فعلی بانک پارسیان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است و در این مرحله قرار است ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۷۶۵ هزار سهم جدید با ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال منتشر شود. با نهایی شدن این افزایش سرمایه، سرمایه بانک به بیش از ۶۱۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال خواهد رسید. نکته مهم این است که منبع تامین این افزایش سرمایه، به طور کامل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش‌بینی شده و در نتیجه، در این مرحله نیازی به آورده نقدی سهامداران وجود ندارد. این ویژگی برای سهامداران اهمیت دارد، زیرا تقویت سرمایه بانک بدون فشار نقدی مستقیم بر سهامداران دنبال می‌شود.

هدف اصلی این افزایش سرمایه نیز به‌صراحت در گزارش منتشرشده، اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه اعلام شده است. این عبارت، کلید فهم اهمیت برنامه جدید بانک پارسیان است. در نظام بانکی، سرمایه صرفا یک عدد حسابداری نیست؛ بلکه سپری برای جذب ریسک، ابزاری برای توسعه فعالیت‌ها و معیاری برای سنجش توان بانک در رعایت الزامات نظارتی محسوب می‌شود. از همین منظر، افزایش سرمایه بانک پارسیان را باید فراتر از یک اقدام بورسی و در چارچوب الزامات کلان نظام بانکی تحلیل کرد.

این برنامه در راستای رعایت الزامات قانونی و نظارتی، از جمله ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه، مصوبات هیئت وزیران و دستورالعمل‌های بانک مرکزی دنبال می‌شود. بانک‌هایی که قصد دارند سهم موثرتری در تامین مالی اقتصاد داشته باشند، ناگزیرند نسبت‌های احتیاطی خود را در سطح قابل قبول حفظ کنند. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست؛ شاخصی که نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه در برابر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار از پشتوانه سرمایه‌ای کافی برخوردار است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نسبت کفایت سرمایه بانک پارسیان پیش از افزایش سرمایه جدید به حدود ۷.۲ درصد رسیده بود. با اجرای افزایش سرمایه جدید، انتظار می‌رود این نسبت به سطح استاندارد و حدود عمومی مورد انتظار در ضوابط کفایت سرمایه بانک مرکزی نزدیک شود. همین نکته، مهم‌ترین وجه مثبت این افزایش سرمایه است؛ زیرا بهبود کفایت سرمایه می‌تواند جایگاه نظارتی بانک را تقویت کرده و محدودیت‌های ناشی از ضعف سرمایه‌ای را کاهش دهد.

از زاویه عملیاتی نیز این افزایش سرمایه می‌تواند دست بانک پارسیان را برای توسعه فعالیت‌های بانکی بازتر کند. تقویت پایه سرمایه‌ای، امکان رعایت بهتر حدود نظارتی در اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند و ظرفیت همکاری با مشتریان بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین بهبود وضعیت سرمایه می‌تواند در موضوعاتی مانند حد مجاز وضعیت باز ارزی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و مدیریت ریسک‌های ترازنامه‌ای اثرگذار باشد.

در مجموع، افزایش سرمایه جدید بانک پارسیان را می‌توان گامی رو به جلو در مسیر بازآرایی مالی «وپارس» دانست. این اقدام، هم با الزامات قانونی و نظارتی نظام بانکی همسوست و هم می‌تواند کیفیت ترازنامه و توان عملیاتی بانک را ارتقا دهد. اگر این مرحله طبق برنامه نهایی شود، بانک پارسیان با سرمایه‌ای بالاتر از ۶۱۲ هزار میلیارد ریال، پشتوانه محکم‌تری برای عبور از محدودیت‌های نظارتی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و ایفای نقش فعال‌تر در شبکه بانکی کشور خواهد داشت.



