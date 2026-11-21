دونالد ترامپ در نشستی مطبوعاتی با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا، به شکلی غیرمستقیم رقابت بر سر جانشینی خود در انتخابات ۲۰۲۸ را به نمایش گذاشت.

به گزارش تابناک،، رئیس‌جمهور آمریکا، دردر کاخ سفید که ظاهرا با هدف تشریح دستاوردهای سفر آسیایی او برگزار شده بود، فرصتی برای به نمایش گذاشتنمیان چهره‌های نزدیک به خود بر سردرفراهم کرد.

در این نشست که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در پشت سر ترامپ حضور داشتند، رفتار و اظهارات این دو مقام در کنار رئیس‌جمهور، توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد. استفن میلر، مشاور ارشد کاخ سفید نیز که در کنار آنها نشسته بود، در ادامه با ورود به این رقابت نمادین، توجهات را به خود معطوف کرد.

ترامپ در حالی ریاست این نشست را بر عهده داشت که ونس و روبیو با پوشیدن کت‌وشلوارهای مشابه، کراوات‌های قرمز و سنجاق پرچم آمریکا، در دو سوی جایگاه ریاست‌جمهوری ایستاده بودند.

بخش نخست این نشست با سخنان طولانی ترامپ همراه بود. او در جریان پرداختن به موضوعات مختلف، از مسائل زیرساختی و تعمیر جاده‌ها به توضیحاتی درباره آسفالت خیابان‌ها و تفاوت رنگ بخش‌های ترمیم‌شده با آسفالت قدیمی پرداخت و گفت این تفاوت ظاهری، دست‌کم مانع آسیب دیدن خودروها می‌شود.

ترامپ همچنین در واکنش به انتقادهای احتمالی درباره طولانی شدن سخنانش، خود را فردی کم‌حرف توصیف کرد.

در آغاز نشست نیز اختلالات صوتی و صدای بلند سیستم تهویه مطبوع، شنیدن اظهارات رئیس‌جمهور را برای خبرنگاران دشوار کرده بود؛ مشکلی که سرانجام با تنظیم تجهیزات صوتی برطرف شد.

ترامپ در ادامه با ابراز رضایت از دیدار خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به استقبال او در فرودگاه اشاره کرد و این موضوع را در مقایسه با استقبال نشدن از جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، مطرح کرد.

او همچنین با اشاره به اینکه آمریکا، روسیه و چین در مجموع ۹۲ درصد از قدرت هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، از عموی خود جان ترامپ که مهندس برق و استاد پیشین موسسه فناوری ماساچوست بود، یاد کرد و مدعی شد که به دلیل پیشینه خانوادگی از توانایی‌های ژنتیکی ویژه‌ای برخوردار است.

این اظهارات با واکنش‌های متفاوت روبیو و ونس، دو مقام حاضر در پشت سر ترامپ، همراه شد. روبیو با لبخند به ونس نگاه کرد و او نیز لبخند کوتاهی زد.

روبیو در طول نشست چندین بار حالت ایستادن خود را تغییر داد و با کراوات و موهایش بازی کرد، در حالی که ونس بیشتر اوقات با چهره‌ای ثابت ایستاده بود.

در ادامه، این دو مقام به تمجید از عملکرد رئیس‌جمهور پرداختند. ونس که برخلاف دیگر اعضای هیات آمریکایی در سفر آسیایی ترامپ حضور نداشت، با اشاره به فیلم «تنها در خانه» خود را به کودکی تشبیه کرد که خانواده‌اش هنگام سفر او را در خانه جا می‌گذارند.

او خطاب به ترامپ گفت: «دلم برای شما تنگ شده بود» و سپس از توافق‌های تجاری و آنچه بازسازماندهی اقتصاد جهانی به نفع کارگران و اقتصاد آمریکا خواند، تمجید کرد.

پس از ونس، روبیو نیز از دیدارهای ترامپ با رهبران چین و روسیه دفاع کرد. او در واکنش به انتقادها درباره نزدیکی رئیس‌جمهور آمریکا به رهبران اقتدارگرا گفت: «این سه کشور بخش عمده سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. این تصور که این سه رهبر نباید به‌صورت منظم با یکدیگر گفت‌وگو کنند، نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه خطرناک است.»

در ادامه نشست، یکی از خبرنگاران مستقیما از ترامپ پرسید که با توجه به حضور معاون رئیس‌جمهور و وزیر خارجه در پشت سر او، کدام‌یک را برای ریاست‌جمهوری پس از خود مناسب‌تر می‌داند.

ترامپ بدون پاسخ مستقیم به این پرسش از آن عبور کرد. ونس واکنشی نشان نداد و روبیو لبخند زد.

ونس: هدف و وظیفه من حمایت از رئیس‌جمهور ایالات متحده است

همان خبرنگار در ادامه از ونس درباره اظهارات او پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و موضعش درباره حمله نظامی علیه ایران پرسید و این سوال را مطرح کرد که آیا این جنگ ارزش از دست دادن اکثریت سنا را داشته است؟

ونس با تاکید بر مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، در پاسخ گفت: «من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور کسی است که تصمیم می‌گیرد و رئیس‌جمهور گفته است که این اقدام را دوباره انجام خواهد داد. دیدگاه من این است که هدف و وظیفه من حمایت از رئیس‌جمهور ایالات متحده است.»

این پاسخ در حالی مطرح شد که ونس ضمن اعلام حمایت از هدف اعلام‌شده ترامپ، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره ادامه اقدامات نظامی را متوجه رئیس‌جمهور دانست.

در بخش دیگری از نشست، هنگامی که ترامپ در میان فریادهای خبرنگاران پرسید آیا آنها می‌خواهند نشست ادامه پیدا کند یا خیر، ابتدا به روبیو و سپس به ونس نگاه کرد. هر دو با خنده واکنش نشان دادند و حتی لحظاتی با یکدیگر شوخی کردند.

با این حال، بخش غیرمنتظره نشست زمانی رقم خورد که ترامپ از استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، به عنوان قدرتمندترین فرد حاضر در اتاق یاد کرد و از او خواست پشت تریبون قرار بگیرد.

میلر که به دلیل نقش محوری در پیشبرد سیاست‌های ایدئولوژیک دولت ترامپ شناخته می‌شود، با تمجید گسترده از عملکرد رئیس‌جمهور گفت: «آنچه رئیس‌جمهور ترامپ طی دو سال گذشته به دست آورده، بسیار بیشتر از دستاوردهای هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ آمریکاست.»

او در ادامه با اشاره به دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، پیش‌بینی کرد که این دوره به بزرگ‌ترین دو سال در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد.

ترامپ که از این تمجیدها استقبال کرده بود، بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به اظهارات میلر گفت: «یک خبر فوری داریم، یک خبر فوری داریم.»

او سپس با اشاره به ونس و روبیو و در مقایسه با آنها، خطاب به میلر گفت: «او از این دو نفر بهتر بود. می‌خواهی برای ریاست‌جمهوری نامزد شوی؟»

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که ونس و روبیو پیش‌تر در جریان نشست به عنوان دو گزینه احتمالی جانشینی ترامپ مطرح شده بودند و ورود میلر نیز فضای رقابت احتمالی در اردوگاه جمهوری‌خواهان را تحت تاثیر قرار داد.

ترامپ در پایان نشست به میزبانی مسابقات سازمان یواف‌سی در محوطه جنوبی کاخ سفید اشاره کرد؛ موضوعی که در کنار فضای رقابتی این نشست، تصویری از تمایل او به تبدیل رقابت سیاسی در اردوگاه خود به صحنه‌ای برای سنجش وفاداری و جلب رضایت رئیس‌جمهور ارائه کرد.