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مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل گفت: «قبل‌از انقلاب پدر خدابیامرزم در آذربایجان‌غربی ۴۰۰ تومان حقوق می‌گرفت اما من با دیپلم در مناطق محروم سیستان‌وبلوچستان ۱۸۰۰ تومان می‌گرفتم... نمی‌شود منابع را به بخشی از کشور تخصیص بدهیم و انتظار داشته باشیم مناطق دیگر هم پیشرفت کند. من اگر در تهران مدیر باشم پول بیشتری می‌گیرم پس طبیعی است که همهٔ مدیرها بخواهند به تهران بیایند.» اظهارات قابل تامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.