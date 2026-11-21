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نبض خبر
نسخه کامل گزارش جنجالی صداوسیما از دفتر پزشکیان
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نسخه کامل گزارش جنجالی صداوسیما از دفتر مسعود پزشکیان که یوسف سلامی در تاریکی تهیه کرده را میبینید؛ گزارشی که اگر واقعیت داشته باشد، بیش از ترویج صرفه جویی، سیگنال ضعف به دشمن از سوی دارنده بزرگ ترین منابع مجموع نفت و گاز دنیاست.
نظرات بینندگان
مدیریت غلط وزارت نیرو در این سالیان بدون در نظر گرفتن رشد جمعیت وساخت وساز پیش بینی برق مورد نیاز حالا به این وضع افتادیم ساخت نیروگاه زمان بر است طرح وتوسعه میادین گازی نیاز پول وتکنولوژی است که با این دست فرمان به هیچ جا نخواهیم رسید
صرفه جویی بسیارخوب است اما برطرف کردن نانرازی انرژی و سایر امور نیاز به مدیریت درست است که این دولت فاقد آن است و قصد این دولت آن است که تا آنجا که میتواند بجای مدیریت و اصلاح امور همه امور را مردم انجام دهند.
عوام فریبی روخوب بلدن مردم روهالوتصورمیکنند
ایشان قراربودبه مردم دروغ نگن وازقبل تغییرات رااطلاع رسانی کنندهمه دستگاههادرحال فشاربه مردم هستندازاداره برق وآب تاوزارت راه که ازتونل های اتوبان چالوس هم عوارش الکترونیکی میگیرن
صدای خود صدا وسیما هم در اومد آخرت کار با ندانم کاریهای دولت گرانی فقر بیشتر برای قشر پایین جامعه ...
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