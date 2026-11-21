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نسخه کامل گزارش جنجالی صداوسیما از دفتر مسعود پزشکیان که یوسف سلامی در تاریکی تهیه کرده را می‌بینید؛ گزارشی که اگر واقعیت داشته باشد، بیش از ترویج صرفه جویی، سیگنال ضعف به دشمن از سوی دارنده بزرگ ترین منابع مجموع نفت و گاز دنیاست.