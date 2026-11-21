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انهدام نوزدهمین پهپاد آمریکایی MQ-۱ در قشم
دقایقی قبل نوزدهمین پهپاد پیشرفتهٔ MQ-۱ ارتش متجاوز آمریکا در آسمان جزیرهٔ قشم منهدم شد.
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران اعلام کرد: دقایقی قبل نوزدهمین پهپاد پیشرفتهٔ MQ-۱ ارتش متجاوز آمریکا در آسمان جزیرهٔ قشم منهدم شد.
نوزدهمین پهپاد پیشرفتهٔ MQ-۱ ارتش متجاوز آمریکا در آسمان جزیرهٔ قشم منهدم شد.
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نظرات بینندگان
دمتون گرم، خدا عزیزان نظامی ما را در پناه خودش حفظ بفرماید و غرق نعمات مادی و معنوی شان نماید. انشاءالله
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