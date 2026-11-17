



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش (در ساعت ۱۳: ۴۵) ، رزمندگان پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه، موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی MQ-۱ متعلق به ارتش متجاوز آمریکا را در جنوب جزیره قشم، با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.

این هجدهمین فروند پهپاد MQ-۱ آمریکایی است که با آتش سامانه‌های پدافندی نیروی هوافضای سپاه منهدم شده است. تداوم این انهدام‌ها، جلوه‌ای دیگر از اقتدار پدافندی و توانمندی افسران جوان و نخبه سپاه در مقابله با تجهیزات پیشرفته دشمن است.

با چنین کارنامه‌ای، فرمانده سنتکام را باید شایسته دریافت «مدال خسارت» دانست؛ فرمانده‌ای که ظاهراً در تحمیل خسارت به ناوگان پهپادی تحت فرماندهی خود، رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند! ارتش آمریکا به‌جای نمایش برتری نظامی، اکنون باید پاسخ‌گوی خسارت‌های پی‌درپی به تجهیزات گران‌قیمت خود باشد؛ خسارت‌هایی که هر روز بر فهرست ناکامی‌های عملیاتی آن افزوده می‌شود.