اعلام آمار جدید پهپادهای شکارشده آمریکا توسط سپاه

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که شمار دو نوع خاص پهپادهای آمریکایی منهدم‌شده توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه به ۶۸ فروند، شامل ۵۴ فروند MQ-۹ و ۱۴ فروند MQ-۱ رسیده است.



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای، با انتشار تصاویر لحظات رهگیری و انهدام پهپادهای پیشرفته آمریکایی MQ-1 و MQ-9 در آسمان تنگه هرمز، به همراه تصاویر رهگیری و انهدام یک فروند MQ-1 در بامداد امروز، پنجشنبه ۷ آبان، در شرق تنگه هرمز و مقابل سواحل سیریک، عنوان کرد: این پهپادها از مهم‌ترین پرنده‌های شناسایی و رزمی ساخت آمریکا هستند که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مراقبتی، دوربین‌های حرارتی، ارتباطات ماهواره‌ای و توان پرواز طولانی‌مدت، نقش مهمی در مأموریت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ارتش آمریکا دارند.



بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه، با انهدام پهپاد MQ-1 در بامداد امروز، شمار دو نوع خاص پهپادهای آمریکایی منهدم‌شده توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه به ۶۸ فروند، شامل ۵۴ فروند MQ-9 و ۱۴ فروند MQ-1 رسیده است. این سامانه که تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور فعالیت می‌کند، در مقابله با پهپادهایی به کار گرفته شده که از تجهیزات ارزشمند شناسایی و رزمی آمریکا به شمار می‌روند. اهمیت این دستاورد اعلام‌شده تنها در تعداد پرنده‌های منهدم‌شده نیست؛ بلکه در توان کشف، ردگیری و انهدام اهداف پیشرفته در شرایط واقعی نبرد است؛ توانمندی‌ای که حاصل سال‌ها تلاش متخصصان و فرماندهان ایرانی در توسعه پدافند بومی کشور است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در پایان، یاد و خاطره فرمانده شهید سپهبد حاج محمد پاکپور را گرامی می‌داریم؛ فرمانده‌ای که نام او با تلاش برای تقویت توان دفاعی، توسعه تجهیزات نوین و ارتقای آمادگی رزمی سپاه گره خورده است. امروز نیز یاد او و دیگر شهدای عرصه دفاع از ایران، در کنار تلاش رزمندگان و متخصصانی زنده است که پاسداری از آسمان کشور را بر عهده دارند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.