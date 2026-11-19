نایب رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به نشست سه‌جانبه سران روسیه، چین و آمریکا در شهر شنژن چین تاکید کرد این نشست نقش رهبری این سه کشور را در شکل‌دهی به معماری جدید امنیتی بین‌المللی و اروپایی، کنترل تسلیحات و حل مناقشات بزرگ منطقه‌ای نشان داد و اروپا در این زمینه جا ماند.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه امروز پنجشنبه در پیامی در بستر شبکه اجتماعی «مکس» نوشت: «نشست میان رهبران روسیه، چین و آمریکا — سران سه قدرت مهم جهان — برگزار شد. قالب "سه‌گانه بزرگ" نقش رهبری آنها را در شکل‌دهی به معماری جدید امنیت بین‌المللی و اروپایی، کنترل تسلیحات و حل مناقشات بزرگ منطقه‌ای تثبیت کرد.»

وی افزود: رهبران اروپایی خود را از فهرست تأثیرگذاران بر تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌اند.

بنا بر این گزارش، صبح امروز، ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شنژن چین نشست سه‌جانبه‌ای برگزار کردند که نخستین دیدار تاریخ میان رهبران سه کشور بود.

اجلاس اپک ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن برگزار می‌شود و ۲۱ کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه، از جمله روسیه، چین و آمریکا، عضو آن هستند.