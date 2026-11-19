یک دادگاه رسیدگی به جرایم تروریستی در «پورت‌سودان» ، به صورت غیابی، برای فرمانده گروه موسوم نیروهای پشتیبانی سریع، دو برادرش و ۱۱ تن از فرماندهان این گروه، حکم اعدام صادر کرد.

صدور حکم اعدام برای حمیدتی و برادرانش در سودان

به گزارش تابناک؛ یک دادگاه مبارزه با تروریسم در شهر «پورت‌سودان» ، علیه فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) محمد حمدان دقلو (معروف به «حمیدتی») ، برادرانش؛ عبدالرحیم و القونی و ۱۱ تن دیگر از فرماندهان این نیروها، به صورت غیابی، حکم اعدام صادر کرد. این احکام در پی طرح اتهاماتی مبنی بر ارتکاب «جنایات جنگی» ، از جمله تخریب و غارت مراکز درمانی، صادر شد.

رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI) گزارش داد که دادگاه، این ۱۴ فرد محکوم را به پرداخت ۴۰ میلیارد دلار غرامت مالی محکوم کرده است. همچنین، دادگاه پیشنهاد لغو تابعیت سودانی این افراد و مصادره اموال و دارایی‌هایشان را طرح کرده است.

دادستانی سودان، از طریق «کمیته ملی تحقیق درباره جنایات و تخلفات» ، اعلام کرد که در پی تحقیقات گسترده، شواهد لازم برای برگزاری این محاکمه گردآوری شده بود.

این دومین باری است که حمیدتی، برادرانش و تعدادی از فرماندهان نیروهای پشتیبانی سریع به‌صورت غیابی به اعدام محکوم می‌شوند. پیش‌تر در ماه ژوئیه گذشته نیز، همین دادگاه در ارتباط با قتل «خمیس عبدالله ابکر» ، فرماندار پیشین ایالت دارفور غربی، حکم مشابهی صادر کرده بود.





محکومیت سنگین حمیدتی و همدستانش





در تحولی دیگر، «مشعل عبدالرحمن النور» فرمانده گروه‌های ۲۷ و ۲۸ در نیروهای پشتیبانی سریع سودان، جدایی خود از نیروهای پشتیبانی سریع و پیوستن به ارتش سودان را اعلام کرد.

او به همراه تعدادی از افسران و سربازان تحت فرمان خود به ارتش سودان پیوست. اقدامی که جدیدترین مورد از یک زنجیره جدایی از RSF محسوب می‌شود؛ نیرویی که از آوریل ۲۰۲۳ با ارتش در حال جنگ است.

خبرگزاری رسمی سودان شامگاه چهارشنبه گزارش داد که النور در نشستی با حضور مقامات نظامی و سرویس اطلاعاتی، پیوستن خود و نیروهایش به ارتش را اعلام و تاکید کرد که این تصمیم داوطلبانه اتخاذ شده و آن‌ها آماده‌اند تا در کنار نیروهای مسلح بجنگند.

اگرچه این خبرگزاری تعداد دقیق افسران و سربازانی را که به ارتش پیوسته‌اند مشخص نکرد، اما این خبر در پیِ موارد متعدد جدایی از نیروهای پشتیبانی سریع در ماه‌های اخیر رخ می‌دهد؛ جدایی‌هایی که شامل فرماندهان نظامی و چهره‌های سیاسی می‌شود.

درگیری میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد و ریشه آن اختلاف بر سر ادغام این نیروی شبه‌نظامی در ارتش بود. در ابتدا پشتیبانی سریع بخش‌هایی از خارطوم را تصرف کرد، اما از اوایل ۲۰۲۴ ارتش توانست بخشی از مواضع را بازپس گیرد و جنگ به بزرگ‌ترین بحران انسانی و آوارگی در جهان تبدیل شد.

منبع: فارس



