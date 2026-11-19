به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو تحت تأثیر رکود معاملاتی و عقب‌نشینی نرخ ارز، مسیری نزولی را در پیش گرفت؛ هرچند برخی مدل‌ها نوسانات افزایشی محدودی را ثبت کردند، اما برآیند کلی معاملات حاکی از افت بهای اغلب محصولات داخلی و مونتاژی است.

با این وجود، فعالان اقتصادی معتقدند این کاهش قیمت‌ها را نمی‌توان آغاز یک روند نزولی پایدار دانست؛ چرا که تغییرات امروز بیشتر شبیه به عقب‌نشینی محدود نرخ‌هاست و بر اساس بررسی رفتار پیشین بازار، قیمت‌ها پس از دوره‌های کاهشی معمولاً با یک موج صعودی سنگین تمامی افت‌های خود را جبران می‌کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان تأکید دارند که با توجه به محدودیت عرضه، انتظارات تورمی و وابستگی شدید قیمت خودرو به تحولات سیاسی و نرخ ارز، مسیر بازگشت به مدار افزایشی هموارتر است و تا زمانی که اخبار اثرگذاری از سوی سیاست خارجی یا اقتصاد کلان منتشر نشود، آغاز یک روند کاهشی پایدار دور از انتظار است.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول کوچک با افزایش ۱۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان رسید. در مقابل، دنا پلاس ۶ دنده افت ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و در سطح سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۶۳ میلیون تومانی، در بازار چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد و تارا دنده‌ای امروز ۱۹ میلیون تومانی افزایش داشت و سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز با افزایش ۳ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان رسیده است. در نقطه مقابل، ساینا S با افت ۳ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بخش خودروهای مونتاژی، قیمت هایما S ۷ پرو امروز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسید. همزمان، تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته با افت ۷۰ میلیون تومانی در سطح یازده میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند کاهشی بازار، قیمت جک J ۴ صفر امروز ۷۵ میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و فیدلیتی الیت هفت‌نفره نیز با افت ۳۰ میلیون تومانی، در بازار هفت میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.

منبع: تجارت نیوز



