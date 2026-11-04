قیمت خودرو در بازار امروز 13 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار همچنان بر مدار صعود حرکت می‌کند و نرخ‌ها با سرعتی چشمگیر در حال افزایش هستند.





بازار خودرو در روزهای اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اقتصادی و تجاری، از جمله اعلام تحریم‌های جدید آمریکا، محدودیت‌های حمل‌ونقل، نگرانی از اختلال در مسیرهای تجاری و جهش نرخ دلار قرار گرفته است.





این عوامل فضای انتظاری بازار را تغییر داده و بر نحوه قیمت‌گذاری فروشندگان اثر گذاشته‌اند، به‌طوری که عرضه‌کنندگان خودرو با در نظر گرفتن هزینه‌های احتمالی آینده، نرخ‌های پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند.





تداوم این صعود بی‌وقفه، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ به‌طوری‌که نرخ‌های فعلی هیچ تناسبی با درآمدها و واقعیات اقتصادی جامعه ندارد و خرید خودرو برای بیشتر مردم به آرزویی دوردست تبدیل شده است.





از سوی دیگر، تعدد نرخ‌های اعلامی از سوی فروشندگان مختلف، بر ابهام و سردرگمی خریداران افزوده است. برای مثال، در حالی که نرخ رسمی پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد همین خودرو در نمایشگاه‌های شخصی با قیمت چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد که این اختلاف ۸۰ میلیون تومانی، خریداران را دچار تردید کرده است. کارشناسان توصیه می‌کنند متقاضیان پیش از تصمیم‌گیری، قیمت چند فروشنده را بررسی کنند.





در مجموع، تداوم رشد نرخ ارز، افت تولید و عرضه، بلاتکلیفی در فرآیند واردات و سایه نااطمینانی‌های سیاسی، مهم‌ترین موانع بازگشت تعادل به بازار به شمار می‌روند؛ شرایطی که گویای آن است که موج گرانی در آبان‌ماه همچنان پابرجا خواهد ماند.





قیمت خودروهای داخلی





در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز رشد ۱۸۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و در بازار سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.





از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی در بازار چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا دنده‌ای با رشد ۱۱۱ میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.





در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر با افزایش ۲۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز ۳۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.





قیمت خودروهای مونتاژی





قیمت آریزو ۶ نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نیز ۱۰۰ میلیون تومان گران شد و در بازار ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.





در ادامه روند افزایشی بازار، هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در این میان، قیمت جک J۴ صفر امروز در بازار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز