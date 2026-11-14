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ادبیات زننده مقام بحرینی در توصیف ایران را ببینید

تعداد بازدید: ۱۰۵۸
کد خبر: 4201883 3711 بازدید تاریخ انتشار:
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راشد سعد سفیر پیشین بحرین در ایران با لحنی زننده وجود هرگونه زیرساخت گردشگری در ایران را منکر شد و حتی زیرآب شن‌های دریای مازندران را هم زد! اظهارات این مقام بحرینی که به شدت در فضای مجازی با واکنش کاربران مواجه شده را با ترجمه فارسی می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
بحرینویدیوگردشگری ایراننبض خبر

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