ادبیات زننده مقام بحرینی در توصیف ایران را ببینید

نبض خبر

تعداد بازدید: ۱۰۵۸

تعداد بازدید: ۱۰۵۸

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راشد سعد سفیر پیشین بحرین در ایران با لحنی زننده وجود هرگونه زیرساخت گردشگری در ایران را منکر شد و حتی زیرآب شن‌های دریای مازندران را هم زد! اظهارات این مقام بحرینی که به شدت در فضای مجازی با واکنش کاربران مواجه شده را با ترجمه فارسی می‌بینید و می‌شنوید.