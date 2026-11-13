تصاویر منتسب به تست موشکی در ایران

آیا عراق می‌تواند در جنگ ایران و آمریکا بی‌طرف بماند؟ فشار آمریکا به عراق برای بستن مرزها که به تعبیر آمریکایی‌ها واداشتن عراق به بی‌طرفی است، این ر…