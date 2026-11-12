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چینی‌ها وزنی که ما به آن‌ها داده‌ایم را به ایران نمی‌دهند

تعداد بازدید: ۸۵
کد خبر: 4201478 441 بازدید تاریخ انتشار:
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مجید شریفی استاد روابط بین‌الملل در مناظره با الله کرم مشتاقی درباره نقش چین در منازعه ایران و آمریکا گفت: «چینی‌ها وزنی که ما به آن‌ها داده‌ایم را به ایران نمی‌دهند.» روایت شریفی از نگاه متفاوت ایران و چین به همدیگر را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
ایران و چینایران و آمریکاآمریکا و چینویدیوجنگ ایران و آمریکا

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