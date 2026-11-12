نبض خبر

چینی‌ها وزنی که ما به آن‌ها داده‌ایم را به ایران نمی‌دهند

تعداد بازدید: ۸۵

مجید شریفی استاد روابط بین‌الملل در مناظره با الله کرم مشتاقی درباره نقش چین در منازعه ایران و آمریکا گفت: «چینی‌ها وزنی که ما به آن‌ها داده‌ایم را به ایران نمی‌دهند.» روایت شریفی از نگاه متفاوت ایران و چین به همدیگر را می‌بینید و می‌شنوید.