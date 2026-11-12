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نبض خبر
چینیها وزنی که ما به آنها دادهایم را به ایران نمیدهند
تعداد بازدید: ۸۵
تعداد بازدید: ۸۵
مجید شریفی استاد روابط بینالملل در مناظره با الله کرم مشتاقی درباره نقش چین در منازعه ایران و آمریکا گفت: «چینیها وزنی که ما به آنها دادهایم را به ایران نمیدهند.» روایت شریفی از نگاه متفاوت ایران و چین به همدیگر را میبینید و میشنوید.
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