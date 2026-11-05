||04:09
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی می‌رسد؟
0 دیدگاه705 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000664 705 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر بانک اهداف جدید منطقه‌ای ایران برای جنگ تازه

نقشه فهرستی از بانک اهداف منطقه‌ای در کشورهایی را در صورت وقوع حمله‌ای جدید از سوی ایالات متحده یا اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، هدف قرار خواهند گرفت، منتشر شده است. این اهداف در اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن قرار دارند و شامل بنادر، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها کابل‌های زیردریایی و برخی دیگر از زیرساخت‌ها را می‌بینید


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000664/

برچسب‌ها:ویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاجنگ منطقه ایبانک اهداف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (0)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید