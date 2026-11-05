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نقشه فهرستی از بانک اهداف منطقه‌ای در کشورهایی را در صورت وقوع حمله‌ای جدید از سوی ایالات متحده یا اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، هدف قرار خواهند گرفت، منتشر شده است. این اهداف در اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن قرار دارند و شامل بنادر، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها کابل‌های زیردریایی و برخی دیگر از زیرساخت‌ها را می‌بینید