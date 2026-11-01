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نبض خبر
فضاسازی مارکو روبیو برای توجیه حمله تازه آمریکا به ایران
مارکو روبیو برای توجیه حمله تازه آمریکا به ایران در این سخنرانیاش دست به فضاسازی زده و ایران را کشور مخل امنیت معرفی کرده که کشتیهای تجاری را میزند و آمریکا را کشوری که تا آخرین لحظه دیپلماسی را کنار نمیگذارد. ادبیات معنادار روبیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
دیدگاهها (8)
کسانی که عرق و شراب میخورن آدم میخورن کودک میخورن آدم نیستن و از حیوان پست ترن و جالب اینکه فک میکنن از همه بهترن دقیقا شبیه یه آیه از قرآن تو سوره ی زخرف که خدا میگه:هر کسی که از یاد خدا روی گردان شود خدا شیطانی را بر او مسلط میکند که همیشه با او خواهد بود و این شیطان و این فرد هر کاری میکنن و فکر میکنن که از همه هدایت یافته ترن تا روز قیامت که برسه اون موقع به اون شیطان میگه کاش بین منو تو فاصله از مغرب تا مشرق بود
استعمار همیشه حق به جانب هست
تا دیروز آدم می خوردی، امروز دبستان با موشک می زنی. در وحشی گری جهش کردی روبیوی بی اصل و نسب وطن فروش
فقط باید ناوهاشون رو بفرستیم قعر دریا.
تنها علاج همینه.
این کثافت با این لحن حق به جانب صحبت می کنه. جالب اینه که اون خبرنگار هم می گه چقدر به ایران وقت می دین؟؟ اصلا شماها کی هستین که به ما وقت بدین یا ندین. میلیاردها دلار هم خسارت متحمل شدیم. چرا؟
خود امریکا عامل بی ثباتی است، نه ایران. ما داشتیم زندگی مون رو می کردیم و با حمایت از اسرائیل ومد به ایران حمله کرد.
احتمالا مریکا پنجشنبه ۵ نوامبر به ایران حمله میکند همه آماده باشند
احتمالا مریکا پنجشنبه ۵ نوامبر به ایران حمله میکند همه آماده باشند
لجن ها امریکایی کثیف دروغ گو 70هزار در غزه کشتید
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