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نبض خبر
پنج هشدار تاکر کارلسون درباره حمله اتمی آمریکا به ایران
اظهارات تاکر کارلسون در حمله اتمی به ایران در حالی خبرساز شده که این پنجمین بار است که این شومن آمریکایی از آوریل 2026 (فروردین 1405) هشدار چنین حملهای میدهد و شواهدی وجود ندارد که آمریکا قصد و اراده چنین حملهای ولو با بمبهای سنگرشکن اتمی داشته باشد. هر پنج هشدار تاکر را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
دیدگاهها (5)
چه عجیبه که طی این چند ماه که خواسته اظهارنظر بکنه، در چهار مورد از پنج مورد، یک پیراهن به تن داشته و در یک مکان نشسته و صحبت کرده!
اگر تمام بمب های آمریکا را هم استفاده کند ایرانی ها کلمه تسلیم را بر زبان نخواهند آورد.
از ترامپ و نتانیاهو هرکاری ساخته است.
این دلقک هم فکر میکنه دنیا اینقدر بی صاحاب شده که کشور گاوچرون ها تا دیروز امروز میتونه هر غلطی خواست بکنه ظاهرا فراموش کرده چندتا قدرت اتمی تو دنیا وجود داره! و احتمالا چیزی از جنگ سرد هم نشنیده!
گویا باز هم داریم گول مذاکرات را می خوریم، نفت دارد مثل فشنگ می آید پایین البته یک نقطه حمایتی دارد که از آن می تواند دوباره جبران کند ، کاش فقط مذاکره کنندگان فقط چند روز کار را کش بدهند، کار ترامپ تمام است. اینها نابه کارند و به مذاکره با اینها هیچ اعتمادی نیست. این همانی هست که برجام را پاره کرد. اینها به قولی آدم نیستند که بخواهیم با آنها آدمیانه برخورد کنیم. اینها شیاطین اپستین هستند و الان رو آوردند به ترساندن ما.
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