پنج هشدار تاکر کارلسون درباره حمله اتمی آمریکا به ایران

سخنان جنجالی یک زن در تجمعات شبانه درباره هالووین و 18 و 19 دی سخنان جنجالی این زن در تجمعات شبانه و ارجاع هالووین به حوادث 18 و 19 دی 1404 به شدت وایرال شده…