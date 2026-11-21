تجویز سیاست دوره پهلوی توسط پزشکیان مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل گفت: «قبل‌از انقلاب پدر خدابیامرزم در آذربایجان‌غربی ۴۰۰ توم…

زمان مرگ رضا پهلوی فرارسیده الله کرم مشتاقی از چهره‌های اعزامی به لبنان به اسم دیپلمات در دولت شهید رئیسی در تجمعات شبانه …