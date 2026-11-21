3993 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
تصاویر نسل تازه لانچرهای موشکی ایران برای جنگ آینده
تعداد بازدید: ۱۱۰۷
در جریان بازدید سردار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از یکی از شهرهای موشکی سپاه، از لانچرهای موشکی دوقلو برای نبردهای آینده رونمایی شد. آنچه در این تصاویر مشهود است، انبوه موشکهای آماده شلیک است که نشان میدهد شهرهای موشکی کاملاً پر و آماده است.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.