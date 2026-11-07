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وقایع اتفاقیه
لحظه قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایران
تصاویری از کلنگ زنی نخستین شهر موشکی ایران در دوران حضور سرلشکر سید یحی رحیم صفوی در فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدباقر قالیباف در فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران را میبینید؛ لحظهای که به تعبیر برخی کارشناسان، قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایران متکی بر موشک است.
دیدگاهها (3)
قالیباف جز افراد لایق و کاربلد تو این کشوره فارغ از نگاه سیاسی ادم با کفایتی هست و هرجا قدم گذاشته تحول ایجاد کرده
اي ول
دمتون گرم ، خدا در دنیا و آخرت خیر کثیر به شما فرماندهان باهوش و غیور سپاه اسلام بدهد.
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