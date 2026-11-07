لحظه قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایران

ویدیوی تاریخی ساخت راه آهن سراسری ایران لایحهٔ تأسیس راه‌آهن سراسری ایران در چهارم اسفند ۱۳۰۵ به تصویب نمایندگان دوره ششم مجلس شورای مل…

ویدیوی تاریخی از علی لاریجانی در کیش ویدیویی تاریخی از جزیره کیش متعلق به دهه 1370 هجری شمسی که از قضا تصاویر سفر شهید علی لاریجانی…