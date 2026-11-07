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آخرین خبررمزگشایی از پایان محدودیت ۲۰۰۰ کیلومتری موشک‌های ایران؛ تحقق دکترین «بدون محدودیت جغرافیایی» رهبر انقلاب
3 دیدگاه8757 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200269 8757 بازدید تاریخ انتشار:

وقایع اتفاقیه

لحظه قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایران

تصاویری از کلنگ زنی نخستین شهر موشکی ایران در دوران حضور سرلشکر سید یحی رحیم صفوی در فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدباقر قالیباف در فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران را می‌‎‌بینید؛ لحظه‌ای که به تعبیر برخی کارشناسان، قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایران متکی بر موشک است.

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برچسب‌ها:وقایع اتفاقیه

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دیدگاه‌ها (3)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۵۳

قالیباف جز افراد لایق و کاربلد تو این کشوره فارغ از نگاه سیاسی ادم با کفایتی هست و هرجا قدم گذاشته تحول ایجاد کرده

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۰:۱۶

اي ول

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۰:۰۵

دمتون گرم ، خدا در دنیا و آخرت خیر کثیر به شما فرماندهان باهوش و غیور سپاه اسلام بدهد.

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