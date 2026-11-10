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وقایع اتفاقیه

راز پیوند زبان انگلیسی و زبان فارسی

تعداد بازدید: ۸
کد خبر: 4201103 21 بازدید تاریخ انتشار:
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یک پژوهشگر زبان‌شناسی در روایتی تحلیلی پیرامون تاریخچه خانواده‌های زبانی، به بررسی ریشه‌های مشترک زبان‌های اروپایی و زبان فارسی پرداخت. وی با اشاره به گسترش تاریخی زبان‌های هندواروپایی از استپ‌های اوراسیا توضیح داد که اکثر زبان‌های امروزی اروپا (از جمله انگلیسی و شاخه‌های ژرمنی) بومیِ باستانی این قاره نبوده، بلکه با مهاجرت‌های تاریخی اقوام هندواروپایی پیوند تنگاتنگی با زبان فارسی و ریشه‌های مشترک زبانی پیدا کرده‌اند.


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برچسب‌ها:
اروپاتاریخ ایرانفارسیزبان فارسیتاریخزبان انگلیسیویدیوخطوقایع اتفاقیه

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