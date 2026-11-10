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کد خبر: 4201014 801 بازدید تاریخ انتشار:
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وقایع اتفاقیه

مستند سر بریدن حسن شحاته رهبر شیعیان مصر

حسن شحاته با نام کامل حسن بن محمدبن‌شحاته ابن موسی العنانی فرزند موسی العنانی متولد ۱۳ ذیحجه ۱۳۶۵ هجری قمری در شهر هربیط از توابع ابوکبیر در استان الشرقیه، استاد دانشگاه الازهر و از رهبران شیعیان مصر بود. حسن شحاته در خردسالی قرآن را نزد پدرش فرا گرفت و پس از آن برای ادامه تحصیل به مکتب خانه فرستاده شد. او پس از پایان دوره تحصیلات مقدماتی با رتبه اول وارد دانشگاه الازهر شد. شحاته مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم قرآنی از مرکز القراعات گرفت. او غیر از تحصیل به تدریس در دانشگاه الازهر پرداخت. محمد سید طنطاوی از جمله شاگردان او بود. حسن در خانواده‌ای مذهبی و سنی بزرگ شد و به عنوان یکی از علمای سنی مذهب شناخته می‌شد، اما او در سال ۱۹۹۶ میلادی رسماً شیعه شدن خود را اعلام کرد. شحاته دو بار ازدواج کرد که حاصل آن چهار فرزند بود. پس از اعلام رسمی تغییر مذهب، او به مدت ۳ ماه با اتهام توهین به ادیان به زندان انداخته شد. حسن شحات اعلام کرد سنی است اما قلباً شیعه است او در سال ۲۰۰۹ همراه با ۳۰۰ تن از شیعیان مصر بار دیگر بازداشت و زندانی گشت. همچنین حسن شحاته در سال‌های آخر زندگی خود ممنوع‌الخروج بود. موضع شحاته در مورد وهابیت این بود که وهابی‌ها چهره اسلام را مخدوش کرده‌اند و عقاید نادرستی دارند. به‌نحوی که معتقد به هیچ‌یک از ائمه نیستند و فقط «ابن تیمیه» را قبول دارند و شأن وی را بالاتر از شأن پیامبر اسلام می‌دانند؛ در حالی که طبق کتب علمی و تاریخی ابن تیمیه از لحاظ اعتقادات دینی فردی مشکوک است. به همین خاطر در مساجد به کسانی که با اهل بیت مخالف بودند از جمله وهابی‌ها حمله می‌کرد. حسن شحاته در شامگاه ۲ تیر سال ۹۲، در حالی که آماده شرکت در جشن نیمه شعبان در روستای «ابومسلم» در منطقه «ابوالنمرس» در استان «جیزه» بود، در محاصره سه هزار نفر از سلفی‌ها قرار گرفت. آن‌ها با حمله به شحاته سر از بدن او جدا کردند، تعدادی دیگر از همراهانش را سنگ‌باران کرده و کشتند و جسدشان را با کشیدن روی زمین در شهر چرخاندند. دادگاه جنایی در مصر، قاتل حسن شحاته را به ۱۴ سال حبس محکوم کرد. مستندی قابل تامل از حسن شحاته را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
مصرشیعهشیعیان مصروهابیمستندسلفیسر بریدنویدیوحسن شحاتهوقایع اتفاقیه

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