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1 دیدگاه2115 بازدید ثبت‌شدهفیلم
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کد خبر: 4200287 2115 بازدید تاریخ انتشار:

وقایع اتفاقیه

ویدیوی تاریخی ساخت راه آهن سراسری ایران

لایحهٔ تأسیس راه‌آهن سراسری ایران در چهارم اسفند ۱۳۰۵ به تصویب نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی رسید و یک سال پس از آن، احداث این مسیر ۱۳۹۴ کیلومتری آغاز شد. بودجهٔ ساخت راه‌آهن تماماً با سرمایهٔ داخلی به پیشنهاد صنیع‌الدوله، رئیس مجلس با صرف هزینه‌های حاصله از انحصار تجارت قند و چای تأمین شد و نود درصد کارکنان آن ایرانی بودند که در رشد صنعتی کشور و تربیت کارگران فنی تأثیرگذار بود. ساخت راه‌آهن در ۲۳ مهر ۱۳۰۶ آغاز شد و در ۲۷ مرداد ۱۳۱۷ به پایان رسید و در مجموع ۱۰.۱ میلیارد ریال هزینه دربرداشت و در نتیجه به گران‌ترین و بزرگ‌ترین پروژهٔ صنعتی تاریخ ایران تا به آن روز تبدیل شد.

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برچسب‌ها:راه آهنتاریخویدیووقایع اتفاقیهراه آهن سراسریمجلس شورای ملی

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دیدگاه‌ها (1)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۳:۰۵

راه آهن غیر تجاری

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