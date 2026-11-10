چرا شاهنامه فردوسی تا این اندازه مهم است؟

وقایع اتفاقیه

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تصویری کمیاب مربوط به اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی که در کتابخانه استاد مجتبی مینوی یکی از برجسته‌ترین شاهنامه‌شناسان و متون‌شناسان تاریخ معاصر ایران ضبط شده، او در ۴ دقیقه فشرده و آموزنده، از جایگاه فردوسی و اهمیت شاهنامه برای ملت ایران می‌گوید.