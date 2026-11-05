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کد خبر: 4200046 1536 بازدید تاریخ انتشار:

وقایع اتفاقیه

ویدیوی تاریخی از علی لاریجانی در کیش

ویدیویی تاریخی از جزیره کیش متعلق به دهه 1370 هجری شمسی که از قضا تصاویر سفر شهید علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما به این جزیره نیز در آن ثبت شده را می‌بینید.


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برچسب‌ها:جزیره کیشعلی لاریجانیکیشتاریخوقایع اتفاقیه

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