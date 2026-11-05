ویدیوی تاریخی از علی لاریجانی در کیش

قدیمی ترین فیلم از گرجی‌های ایران گرجیان تاریخچه‌ای پر فراز و فرود در ایران دارند و از ابتدای حضور خود با ۲۷۰ هزار نفر به ایران …

شنای تبلیغاتی مائو و آغاز انقلاب فرهنگی چین در سال ۱۹۶۶، مائو تسه‌تونگ در شرایطی بار دیگر در رودخانه یانگ‌تسه شنا کرد که نفوذ سیاسی او پس …