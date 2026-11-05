ویدیوی تاریخی از علی لاریجانی در کیش

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1536 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›تاریخ فیلم<<تاریخ فیلم کد خبر: 4200046 | 1536 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۶:۴۰ | 5 November 2026 وقایع اتفاقیهویدیوی تاریخی از علی لاریجانی در کیش ویدیویی تاریخی از جزیره کیش متعلق به دهه 1370 هجری شمسی که از قضا تصاویر سفر شهید علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما به این جزیره نیز در آن ثبت شده را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200046/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:جزیره کیشعلی لاریجانیکیشتاریخوقایع اتفاقیه گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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