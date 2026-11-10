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تعداد بازدید: ۱۴۹۰
کد خبر: 4200991 4689 بازدید تاریخ انتشار:
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وقایع اتفاقیه

دو ویدیوی تکان دهنده از دو عملیات ترور علی لاریجانی

پیش از آنکه علی لاریجانی توسط اسرائیل ترور شود و به شهادت برسد، توسط سوپرانقلابی‌ها -احمدی نژادی‌های سابق- ترور شخصیت شد. از قضا علی لاریجانی در همان نقطه -حرم حضرت معصومه- با کفش و مهر در راهپیمایی 22 بهمن 1391 هدف قرار گرفت که پس از شهادت پیکرش گلباران شد. دو ویدیوی درس آموز از این دو اتفاق در کنار هم را در تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
فیلمترورعلی لاریجانیویدیوافراطیوقایع اتفاقیهترور شخصیتتندروسوپرانقلابی

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