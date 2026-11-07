تصاویر تظاهرات گروه سوپرانقلابی مقابل نهادهای نظامی!

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گروهی سوپرانقلابی اخیراً مقابل حساس نظامی تظاهرات راه انداخته‌اند. حسین سلیمانی روزنامه نگار این گروه را موسوم به «طوعه» خوانده و نوشته است: «گروهگ یا فرقه موسوم به «طوعه» همان‌ها هستند که چند ماه پیش در رواق کشوردوست تحصن کردند و داغ این رواق را که محل امن عزاداران رهبر شهید در جوار قتلگاهشان بود را بر دل داغدارانش گذاشتند و باعث تعطیلی آن شدند. خودروی کاروانی که در تصویر مشخص است، همان زمان هم با بلندگوهایی قوی‌تر از سیستم صوتی کشوردوست، در خیابان جمهوری مستقر بود و همزمان با مراسم آن‌جا، برای خودشان نوحه و.. پخش می‌کردند؛ حتی موقع اذان و نماز…! هر روز برنامه ای تحت عنوان «رزم» دارند؛ البته با اسراییل و امریکا و دشمن خارجی سر سوزنی سر رزم ندارند! محل رزم‌شان نهادهای نظام و مسوولان نظام و حالا نیروهای مسلح نظام است که همین چند روز پیش از دیدارشان با رهبر انقلاب خبر دار شدند و حالا یک به یک سراغ سپاه و ارتش و … رفته و شعار حاشا به غیرتتان سر داده‌اند! ؛ از روی شهدای همین دو جنگ سپاه و ارتش خجالت نکشیدند! این جماعت کفن پوش بعضا افراد مومن و مخلصی هستن که برایشان خیانت «همه نظام» به رهبری و ملت و کشور [به جز یک نفر] مسجل شده؛ این انگاره، مثل یک ویروس در این ماهها از سوی لیدرهای آنها در حال پخش شدن و آلوده‌کردن افراد بیشتری است؛ افرادی که دچار ضعف بنیان‌های سیاسی و معرفتی هستند، قربانی این ویروس بدبینی شده‌اند. اینها آخرین حلقه انحراف و کم‌تقصیرترینشان هستند؛ منبع تحلیل و مرجع فکر‌ی‌شان هم مشخص است؛ همان‌ها که شورای رهبری را به کودتا متهم می‌کنند، سران قوا را خائن می‌دانند و تقریبا به جز رهبری همه را نفوذی و واداده و … می‌خوانند. همه آنها تحت رصد بوده و هستند؛ تذکرات مکرری دریافت کرده‌اند اما سعه صدر نظام آنها را به اشتباه انداخته. این غده سرطانی رو به وخامت گذاشته و سیستم ناچار از درمان و جراحی آن خواهد بود؛ البته این جراحی آغاز شده است.» ویدیویی از این دارودسته می‌بینید.