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کد خبر: 4200455 3219 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

جزئیات یک تصمیم تاریخی؛ حذف محدودیت برد موشک‌های ایران

پس از فرمان آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمانده کل قوا درباره نوع عکس العمل قوای نظامی ایران در صورت حمله تازه دشمن، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برداشته شدن محدودیت برد موشک‌های ایران خبر داد و هشدار داد که در صورت آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها با آمریکا و اسرائیل، نیروی هوافضای سپاه تسلیحات و توانمندی‌هایی را به میدان خواهد آورد که به گفته او، موجب شگفتی جهان خواهد شد. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:موشک قاره پیماویدیونبض خبرافزایش برد موشک هاآیت الله سید مجتبی خامنه ایمحدودیت برد موشکحسین محبی

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