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پس از فرمان آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمانده کل قوا درباره نوع عکس العمل قوای نظامی ایران در صورت حمله تازه دشمن، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برداشته شدن محدودیت برد موشک‌های ایران خبر داد و هشدار داد که در صورت آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها با آمریکا و اسرائیل، نیروی هوافضای سپاه تسلیحات و توانمندی‌هایی را به میدان خواهد آورد که به گفته او، موجب شگفتی جهان خواهد شد. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.