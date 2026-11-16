عکس العمل ترامپ به بنر کشتنش در ایران عکس العمل دونالد ترامپ در واکنش به نصب دیوارنگاره اعدامش در میدان انقلاب تهران را می‌بینید.

تصاویر عقب نشینی مزدوران سعودی از اطراف باب المندب عقب‌نشینی گسترده مزدوران وابسته به عربستان سعودی از فرودگاه زوبید و مناطق اطراف آن نزدیک تنگه …