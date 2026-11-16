||13:06
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت خودرو در بازار امروز 25 آبان ماه
24 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

نبض خبر

آزاد شدن اشتباهی فرد مجرم بهتر از زندانی کردن بی‌گناه و کم‌گناه است

تعداد بازدید: ۱۱
کد خبر: 4202244 24 بازدید تاریخ انتشار:
دانلود ویدیو

کد ویدیو

برای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مقامات ارشد قضایی تذکر داد: «...آزاد شدن اشتباهی فرد مجرم بهتر از زندانی کردن بی گناه و کم گناه است... زمینه تامین قرارها با کمک دیگران را فراهم کنید...» اظهارات قاضی القضات را می‌بینید و می‌شنوید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4202244/

برچسب‌ها:
قضاوتویدیونبض خبرغلامحسین محسنی اژه ای

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.