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آزاد شدن اشتباهی فرد مجرم بهتر از زندانی کردن بیگناه و کمگناه است
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حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به مقامات ارشد قضایی تذکر داد: «...آزاد شدن اشتباهی فرد مجرم بهتر از زندانی کردن بی گناه و کم گناه است... زمینه تامین قرارها با کمک دیگران را فراهم کنید...» اظهارات قاضی القضات را میبینید و میشنوید.
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