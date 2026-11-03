به گزارش تابناک، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای عصر امروز ۱۲ آبان ماه در یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدت در غربت (پاسداشت قائد امت شهید) که در تالار قدس حرم مطهر رضوی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: از زمانی که انسان خلق شد، اولین مستکبر شیطان بود. زمانی که خدا انسان را آفرید و به ملائکه دستور داد در پیشگاه این مخلوق اشرف از سایرین سجده کنید، همه فرشتگان الهی سجده کردند بجز شیطان. از بدو خلقت انسان اولین کسی که استکبار ورزید، شیطان بود و این شیطان در دو سطح خود را نشان داد.



وی اضافه کرد: شیطان در مرحله اول به امر خدا عمل نکرد و استکبار ورزید و سپس زمانی که اجازه گرفت تا روز قیامت زنده باشد، قسم یاد کرد در مقابل همه بندگان خدا بایستد و او را از مسیر عبودیت خدا جدا کند و همه آنان را از مسیر هدایت دلخواه خدا منحرف کند. خدا گفت تو به آنان سلطه نخواهی کرد اما هرکس از تو پیروی کند، مجازات خواهد شد و اولین استکبارستیز خداوند است.



رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مجازات مستکبر این بود که خدا او را از بهشت راند و تا ابدیت او را به عذاب دردناکی گرفته کرده و می‌کند و عذابی که شیطان امروز می‌کشد، از عذاب جهنم کمتر نیست. به خصوص آنجا که می‌خواهد انسان را از راه عبودیت باز بدارد. قدرت استکباری و مبارزه با انسان‌های مستکبر یک امر دائمی است و این ستیز امر عقل و دینی است که هرکس به وحدانیت الهی اعتقاد داشته باشد و خواهان کرامت انسانی باشد، می‌خواهد عدالت و انصاف برقرار باشد باید طبق حکم عقل با استکبار بستیزد.



محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: مستکبر و قدرت استکباری زیاده‌خواه است، به هیچ وجه پایبند به عهد و وفای خود نیست و به هر شکلی که بتواند برای سلطه بر دیگران تلاش می‌کند. بیش از ۸۰ هزار زن و کودک در غزه قتل عام می‌کند و هر جنایتی را بتواند انجام می‌دهد. زیاده‌خواهی مستکبر حد و مرز ندارد، اینگونه نیست که اگر امروز به جبهه مقاومت در لبنان حمله کند تنها به او اکتفا کند. اگر امروز به ایران قدرتمند حمله و بر فرض محل موفق می‌شد، فکر می‌کنید آیا جنایت آن تمام می‌شد؟



وی با بیان اینکه عقل می‌گوید در برابر چنین مستکبری باید ایستاد، عنوان کرد: استکبارستیزی در اندیشه امام راحل و امام شهید زمان و مکان نداشت و این دو بزرگوار این مسئله را از آموزه‌های قرآن و اسلام داشتند. همه مکاتب الهی به این امر عنایت دارند. مستکبر برای رسیدن به هدف خود یعنی تسلط کامل به مردم و سوار شدن بر مقدرات آنان برنامه و راهبرد دارد. هدف دشمن بلعیدن است. شیطان از همه جهات وارد می‌شود و برای هر امتی به نحوی عمل می‌کند.



رئیس دستگاه عدلیه با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، افزود: الزامات اولیه استکبارستیزی، خودسازی است. نمی‌توان بدون ساختن خود و ستیز با هوای نفسانی با استکبار جهانی مقابله کرد. باید خود را بسازیم. دوم باید برای مقابله با استکبار جهانی، مبارزه همه‌جانبه داشته باشیم که بخش‌های نظامی، فرهنگی و غیره دارد. نمی‌توان تنها با یک بُعد با استکبار مقابله کرد.



محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: اگر می‌خواهیم پیروز شویم باید در میدان اقتصادی و اصلاح ساختار آن و رسیدگی به معیشت مردم قدرتمند شویم. باید در این زمینه همه با هم تولید قدرت کنیم، تولید قدرت بدون خودسازی ممکن نیست. برای پیروزی در برابر استکبار باید دشمن و حیله‌های آن را باید بشناسیم. وعده‌های دروغین دشمن و لبخند آن را نبینیم، مستکبر امروز به هیچ چیز پایبند نیست و باید مبارزه همه‌ جانبه انجام‌ شود.



وی با اشاره به الگوگیری مکتب امام شهید از قرآن، گفت: این ملت مبعوث، در مکتب قرآنی امام شهید تربیت شده است. امروز این ملت مبعوث‌شده ۲۴۷ شب در کشور و بدون وقفه حضور یافتند که موهبت الهی و نعمت بزرگ است. هر کجا پرچم اسلام به اهتزاز در بیاید، دشمن تلاش می‌کند در برابر آن پرچم خود را بلند کرده و اگر نمی‌تواند، نفوذ کند تا پرچم پوششی بلند کند.



رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در تاریخ ایران پیش نیامده بیش از ۸ ماه مردم در خیابان حاضر شوند، خاطرنشان کرد: دشمن چیزی که به آن فکر نمی‌کرد، همین امر بود. آنان فرماندهان ما را شهید کردند اما چیزی که به فکرشان نرسید، بعثت مردم بود که آنان را مأیوس کرده است. این امر رژیم غاصب و یاوه‌گو را به چه کنم واداشته است. از طریق تحریم و بمباران به اهداف خود نرسیده و به استیصال رسیده‌اند. بر توطئه‌های داخلی خود حساب کردند در حالی که نیروهای رزمنده، اطلاعات

