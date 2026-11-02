جدیدترین ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ بامداد امروز (دوشنبه) بار دیگر از تمایل خود برای تغییر نام عوارض جغرافیایی به نام آمریکا و شخص خودش سخن گفت و این بار تنگه راهبردی هرمز را هدف گرفت.



او در گردهمایی انتخاباتی ایالت آیووا، با اشاره به نام‌گذاری برخی مناطق جغرافیایی به نام آمریکا گفت: «حالا من یک دریاچه دارم، یک خلیج دارم؛ به یک رودخانه و یک اقیانوس هم نیاز دارم و شاید یک تنگه. بنابراین می‌خواهم، اگر شما مشکلی ندارید، نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدهم.»



ترامپ در ادامه با اشاره به واکنش احتمالی گروه‌های جهادی به این پیشنهاد مدعی شد: «فکر می‌کنم جهادی‌ها مشکل چندانی با این موضوع نداشته باشند. آن‌ها عاشقش خواهند شد و بسیار خوشحال می‌شوند.»

او پیش‌تر نیز در اظهاراتی مشابه، پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرده و مدعی شده بود که آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد.



این اظهارات در ادامه مواضع قبلی رئیس‌جمهور آمریکا درباره تغییر نام عوارض جغرافیایی مطرح می‌شود.

ترامپ پیش‌تر نام خلیج مکزیک را به «خلیج آمریکا» تغییر داده و از تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» نیز حمایت کرده بود؛ اقداماتی که با واکنش‌ها و اختلافاتی در سطح بین‌المللی همراه شد.



ترامپ که طمع وی برای سلطه بر تمامی نقاط جهان تمامی ندارد، همچنین در هفته‌های گذشته از تمایل خود برای تغییر نام یکی از دو اقیانوس اطلس یا آرام به «اقیانوس ترامپ» یا «اقیانوس آمریکا» سخن گفته و تأکید کرده بود که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، نام یک رودخانه و یک اقیانوس نیز باید تغییر کند.

منبع: فارس