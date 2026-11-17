سقوط خودروی کوییک به دره در آبعلی
اورژانس استان تهران از سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به دره در آبعلی خبر داد که در پی آن یک نفر جان باخته و یک نفر مصدوم شده است.
به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه اورژانس استان تهران آمده است: سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به درهای با عمق تقریبی ۱۵۰ متر در منطقه مبارکآباد آبعلی، یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت. در پی اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
این اطلاعیه میافزاید: با توجه به سقوط خودرو به عمق دره و صعبالعبور بودن مسیر، عملیات امدادرسانی با دشواری همراه بود. کارشناسان اورژانس پس از تلاش فراوان و طی مسافتی طولانی در شرایط سخت محیطی، موفق به دسترسی به مصدوم این حادثه، خانمی ۵۲ ساله، شدند و وی را به داخل آمبولانس منتقل کردند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.
لازم به ذکر است متأسفانه در این حادثه، مردی ۵۵ ساله نیز جان خود را در محل حادثه از دست داد.
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نظرات بینندگان
عامل بیشتر این چپ کردنها موبایل لعنتی است - اگر موبایل نبود حداقل 5 میلیون فوتی الان در قید حیات بودند .
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