ادعای سی ان ان درباره ترور مقامات آمریکایی

به گزارش تابناک؛ سی‌ان‌ان‌مدعی شد: منابع آگاه گفته‌اند که اطلاعات جدید آمریکا حاکی از آن است که ایران در حال بررسی طرح‌هایی برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت ترامپ از طریق انفجار یک بمب موسوم به «بمب کثیف» یا استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن است.

بنا بر این گزارش؛ اطلاعات جدید آمریکا نشان می‌دهد که ایران در حال تدوین طرح‌هایی برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت ترامپ از طریق منفجر کردن یک بمب موسوم به «بمب کثیف» یا استفاده از یک سلاح شیمیایی در واشنگتن دی‌سی است؛ این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان درباره توانایی یا اراده ایران برای اجرای چنین طرحی اختلاف‌نظر دارند. این موضوع را هفت مقام آمریکایی اعلام کرده‌اند.

منابع آگاه از آخرین اطلاعات اطلاعاتی آمریکا، برنامه‌ریزی ایران را در حال حاضر تلاشی برای ایجاد گزینه‌های مختلف توصیف کرده‌اند، نه نشانه‌ای از قریب‌الوقوع بودن یک حمله. با این حال، به گفته دو منبع، طرح‌ریزی‌هایی که آمریکا شناسایی کرده، بسیار مشخص بوده و مکان‌ها و اهداف معینی را شامل می‌شود؛ موضوعی که موجی از برنامه‌ریزی‌های احتیاطی در آمریکا را به دنبال داشته است.

«لوران بیس» ، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا «تمام تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک این کشور وجود ندارد».

با این حال، مقام‌های آمریکایی این اطلاعات را نشانه‌ای از تمایل نگران‌کننده ایران برای تشدید تنش‌ها ارزیابی کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که تهران با فشار شدید ناشی از حملات نظامی مستمر آمریکا و محاصره اقتصادی سنگینی مواجه است که مقام‌های ارشد دولت ترامپ آن را «ویرانگر» توصیف کرده‌اند.

به گفته این منابع، این اطلاعات نشان می‌دهد که تهران اکنون به‌طور فعال در حال برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی در داخل خاک آمریکاست؛ هرچند هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران تصمیم گرفته است این طرح‌ها را عملیاتی کند.

یکی از منابع گفت: «اینکه آیا آنها واقعاً نیروهای لازم را برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار دارند یا نه، همچنان محل بحث است.»

در حالی که مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با دشواری ادامه دارد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که جنگ «به‌زودی و در آینده‌ای نه‌چندان دور» پایان خواهد یافت.

با این حال، فوریت اقدامات پشت‌پرده برای مقابله با این تهدید جدید نشان‌دهنده ماهیت بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی مناقشه‌ای است که تاکنون حل‌ناشدنی به نظر رسیده است؛ همچنین این نگرانی را برجسته می‌کند که هزینه جنگی که ترامپ در ماه فوریه آغاز کرد، ممکن است به شکل‌هایی فراتر از افزایش قیمت بنزین، دامنگیر شهروندان آمریکایی شود.

دو نفر از منابع گفتند که مقام‌های آمریکایی طی هفته گذشته چندین نشست برای بررسی راه‌های مقابله با این تهدید برگزار کرده‌اند؛ اقدامی که یکی از منابع آن را «احتیاطی و منطقی» توصیف کرد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تهدیدهای ایران همچنین باعث شده است سرویس مخفی آمریکا هفته گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور، را به همراه خانواده‌اش به محل سکونت نظامی منتقل کند.

طرح‌ریزی‌های ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های فعلی و سابق آمریکا، از جمله طرح ترور دونالد ترامپ از طریق استخدام قاتل در سال ۲۰۲۴، از زمان نخستین دوره ریاست‌جمهوری او ادامه داشته است. این اقدامات عمدتاً بر فرصت‌هایی برای کشتن مقام‌های آمریکایی در جریان سفرهای خارجی آنها متمرکز بوده است.

مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که ایالات متحده در برابر حمله با تسلیحات غیرمتعارف به‌شدت آسیب‌پذیر است.

بمب‌های کثیف ــ که در آنها مواد رادیواکتیو درون یک بمب متعارف قرار داده می‌شود ــ نسبتاً آسان ساخته می‌شوند.

ایران لزوماً نیازی ندارد که نیروهای آموزش‌دیده خود را به داخل آمریکا قاچاق کند؛ بلکه کافی است فردی را که از قبل در داخل خاک آمریکا زندگی می‌کند، برای اجرای چنین حمله‌ای متقاعد کند.

بر اساس گفته یکی از منابع، اطلاعات اطلاعاتی آمریکا مکالمات و پیام‌هایی از طرف ایران را شناسایی کرده است که در آنها ادعا شده مواد لازم برای ساخت بمب در داخل آمریکا ذخیره شده است.

مقام‌های آمریکایی درباره میزان اعتبار این اطلاعات اختلاف‌نظر دارند، اما در مجموع معتقدند که انتقال و ذخیره‌سازی قبلی مواد هسته‌ای یا عوامل شیمیایی در داخل آمریکا بسیار آسان بوده و حتی احتمالاً چنین موادی از قبل برای استفاده در یک سلاح متعارف آماده و ذخیره شده‌اند.

یکی از منابع نزدیک به اطلاعات اطلاعاتی گفت: «با توجه به اینکه مرزهای ما در بخش عمده‌ای از ۱۰ سال گذشته تا این اندازه نفوذپذیر بوده‌اند، وارد کردن نیروهای عملیاتی به داخل کشور که بتوانند اجزای بمب را تهیه و در محل موردنظر قرار دهند، بسیار آسان بوده است.»

منبع دیگری گفت بسیاری از مقام‌های امنیت ملی آمریکا بر این باورند که مواد هسته‌ای ذخیره‌شده از قبل، سال‌ها و حتی دهه‌هاست که ممکن است در داخل آمریکا وجود داشته باشند.

به عبارت دیگر، به گفته منبع دوم، توانایی ایران برای انجام چنین حمله‌ای افزایش نیافته است؛ آنچه تغییر کرده، انگیزه ایران برای انجام آن است.

وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش‌ها، خبرنگاران را به دفتر مدیر اطلاعات ملی ارجاع داد؛ دفتری که از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران «استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحت هر شرایطی کاملاً نامشروع می‌داند و اتهامات دروغین و ساختگی منتشرشده در این زمینه را قاطعانه رد و به‌صراحت تکذیب می‌کند».

بمب کثیف تفاوت بسیار زیادی با بمب هسته‌ای دارد؛ بمب هسته‌ای بر پایه واکنش شکافت هسته‌ای عمل می‌کند و قدرت تخریب آن به‌مراتب بیشتر است.

با این حال، بمب‌های کثیف نیز می‌توانند تشعشعات رادیواکتیو خطرناک را در محدوده‌ای به وسعت چند بلوک شهری یا حتی چند مایل پراکنده کنند. اما کارشناسان می‌گویند احتمالاً تلفات ناشی از انفجار خود بمب خواهد بود، نه تشعشعات رادیواکتیو آن.

ساخت چنین بمبی از ساخت هر بمب متعارف دیگری دشوارتر نیست؛ بخش دشوار ماجرا، دستیابی به مواد رادیواکتیو است.

یکی از منابع آگاه از اطلاعات جدید گفت: ذ«هر سلاحی از این نوع، سلاحی برای ایجاد وحشت است، نه یک سلاح دقیق؛ درست مانند یک بمب‌گذار انتحاری که خودش را منفجر می‌کند. این سلاح‌ها می‌توانند مردم را به‌شدت بیمار کنند و برخی مناطق را غیرقابل سکونت سازند.»

یکی از چالش‌های آمریکا ممکن است شناسایی این طرح پیش از اجرای آن باشد.

قانون مهمی در حوزه نظارت و جمع‌آوری اطلاعات که به مقام‌های آمریکایی اجازه می‌داد ارتباطات اتباع خارجی را جمع‌آوری کنند، در ماه ژوئن و در پی اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر بیل پولت، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، منقضی شد.

مجوزهای نظارتی که پیش از ماه ژوئن صادر شده‌اند، تا مارس ۲۰۲۷ همچنان معتبر خواهند بود؛ اما مقام‌های امنیت ملی هشدار داده‌اند که در صورت اقدام نکردن کنگره، آمریکا یکی از مؤثرترین ابزارهای خود برای شناسایی طرح‌ریزی‌های تروریستی را از دست خواهد داد.

تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، و جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا، هفته گذشته در نامه‌ای به رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات هر دو مجلس کنگره، خواستار تمدید این قانون شدند.

آنها استدلال کردند که هرگونه تأخیر در تمدید این قانون، در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، «جان شهروندان آمریکایی در داخل کشور و نیروهای مستقر در خارج از کشور را به خطر می‌اندازد».

قانون‌گذاران موسوم به «گروه هشت» (Gang of ۸) که شامل چهار رهبر کنگره و رهبران هر دو حزب در کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا هستند، چند روز پیش از ارسال این نامه، درباره ایران توجیه اطلاعاتی دریافت کرده بودند.

مشخص نیست که آیا در این جلسه به‌طور مشخص درباره تهدید مربوط به بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشنگتن نیز صحبت شده است یا خیر.

مقام‌های آمریکایی همچنین از نزدیک یک جریان اطلاعاتی دیگر را زیر نظر دارند که نشان می‌دهد ایران ممکن است از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه استفاده کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز پیش‌تر برای نخستین بار این نگرانی‌ها را گزارش کرده بود.

چندین مقام آمریکایی صراحتاً اعلام کرده‌اند که نیروهای این کشور تجهیزات حفاظتی یا آموزش کافی برای مقابله با چنین حمله‌ای را در اختیار ندارند.

به گفته یکی از منابع آگاه از اطلاعات اخیر، این نگرانی‌ها موجب شده است تلاش جداگانه‌ای برای برنامه‌ریزی در شرایط اضطراری آغاز شود؛ هدف از این اقدام، اطمینان از برخورداری کارکنان دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا در منطقه از تجهیزات و آموزش لازم برای محافظت از خود در صورت هدف قرار گرفتن در حمله شیمیایی احتمالی ایران است.

مجموعه این تهدیدهای فزاینده در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا و ایران همچنان در تنگه هرمز درگیر جنگ هستند.

مذاکرات دشوار برای پایان دادن به محاصره آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز و خاتمه دادن به درگیری‌ها تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

با وجود اینکه یکی از منابع منطقه‌ای تأکید کرده است هر دو طرف در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق هستند، اما هیچ‌یک از آنها فعلاً آمادگی نشان نداده‌اند که امتیاز معناداری بدهند.

یک منبع منطقه‌ای دیگر تأکید کرد که چند هفته آینده برای دستیابی به هرگونه توافقی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود؛ دوره‌ای که در آن برخی طرف‌ها ممکن است تلاش کنند در مسیر توافق مانع‌تراشی کنند.

یکی از مقام‌های آمریکایی تأکید کرد که ایران از پیامدهای احتمالی اقدام به استفاده از هر یک از این دو نوع سلاح، چه در خاورمیانه و چه در داخل آمریکا، و خطر واکنش تلافی‌جویانه واشنگتن آگاه است.

منبع: انتخاب



