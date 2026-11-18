به گزارش تابناک، سهراب بختیاری‌زاده به دلیل فراهم نشدن زمین چمن مناسب برای برگزاری تمرینات و تامین نشدن امکانات مورد نیاز برای تیمش از مسئولان باشگاه استقلال ناراضی است.

سرمربی استقلال در روزهای اخیر منتظر بود تا پاسخی به درخواست‌های او داده شود، اما وقتی متوجه شد فعلا خبری از پیدا کردن محل جدید برای برگزاری تمرینات تیمش نیست، امروز (چهارشنبه) تصمیم گرفت در تمرین تیمش شرکت نکند. در غیاب او، دستیارانش در زمین شماره ۲ آزادی تمرین را برعهده گرفتند.

این اتفاق در حالی افتاده که تسنیم چند روز پیش در گزارشی از اولتیماتوم بختیاری‌زاده به مدیران استقلال برای رفع مشکلات زمین تمرین و امکانات تیم خبر داده بود. از شب گذشته نیز شایعه استعفای سرمربی آبی‌پوشان مطرح شده است.

باید دید واکنش مسئولان استقلال به غیبت بختیاری‌زاده در تمرین امروز آبی‌پوشان چه خواهد بود.

استقلال دوم آذرماه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا مهیمان العین امارات خواهد بود.

منبع: تسنیم