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کامران قاسمپور به استقلال پیوست

کامران قاسمپور با دو مدال طلای جهانی و سه عنوان قهرمانی آسیا به تیم کشتی آزاد استقلال اراک پیوست تا آبی‌پوشان را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند.

کد خبر: 4202300تاریخ انتشار: 975 بازدید

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به گزارش تابناک، کامران قاسمپور آزادکار پرافتخار و جویباری کشتی ایران، با امضای قرارداد به استقلال اراک پیوست تا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد این تیم را همراهی کند.

قاسمپور یکی از چهره‌های شاخص کشتی آزاد ایران و جهان است که دو مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و مدال برنز این مسابقات در سال ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد. او همچنین سه عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و به‌عنوان یکی از بهترین زیرگیرهای کشتی جهان شناخته می‌شود.

با پیوستن کامران قاسمپور، استقلال اراک در ادامه لیگ برتر از حضور یکی دیگر از ملی‌پوشان پرافتخار کشتی ایران بهره‌مند خواهد شد.

منبع: باشگاه استقلال

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برچسب ها

استقلالآزادکارلیگ برتر کشتی آزادکامران قاسمپور

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