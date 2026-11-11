به گزارش تابناک؛ سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد: پیرو درخواست دو باشگاه استقلال و تراکتور تبریز مبنی بر تعویق مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر این دو تیم و با توجه به حضور ملی پوشان آنها در اردوی تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بصره و همچنین به منظور فرصت آماده سازی بهتر و حضور قدرتمندانه استقلال و تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، سازمان لیگ با درخواست تعویق دیدارهای خیبرخرم آباد – استقلال و مس شهربابک – تراکتور موافقت کرد.

زمان جدید برگزاری این دو مسابقه معوقه از هفته سیزدهم به شرح زیر است:

سه شنبه ۸ دی

خیبر خرم آباد – استقلال - ساعت ۱۵: ۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس شهربابک – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶: ۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک