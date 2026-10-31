درخواست استقلال برای تعویق بازی خیبر

به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال استقلال خواستار تعویق دیدار تیمش مقابل خیبر در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر شده است.

تیم ملی فوتبال ایران از ۱۸ تا ۲۶ آبان در مسابقات فیفادی به میدان خواهد رفت و از طرفی استقلال باید ۲ آذر در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در امارات به مصاف العین برود و فشردگی مسابقات باعث شده که استقلال از سازمان لیگ بخواهد دیدار تیمش مقابل خیبر را به تعویق بیندازد.

با توجه به اینکه استقلال یک دیدار عقب افتاده دیگر نیز برابر شمس آذر قزوین دارد باید دید آیا سازمان لیگ با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر.

منبع: ایسنا