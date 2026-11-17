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دروس حوزه علمیه قم تعطیل شد
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام کرد: در پی ارتحال آیتالله العظمی وحید خراسانی دروس حوزه علمیه قم تعطیل شد.
به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تألم، ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) ، مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی (قدس الله سره الشریف) را تسلیت و تعزیت عرض نموده و بدینوسیله به اطلاع میرساند به مناسبت این ضایعه جبرانناپذیر، دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از امروز سهشنبه ۲۶ آبان تا پایان هفته جاری تعطیل میباشد.
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
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