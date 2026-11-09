آیتالله وحید خراسانی از بیمارستان مرخص شد
دفتر آیتالله حسین وحید خراسانی در اطلاعیهای اعلام کرد که این مرجع تقلید پس از بررسیهای پزشکی از بیمارستان مرخص شد.
به گزارش تابناک؛ در روز دوشنبه ۱۸ آبان در اطلاعیه دفتر آیتالله حسین وحید خراسانی آمده است:
«در پی بستریشدن حضرت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی مدّظلّهالعالی در بیمارستان، جمع کثیری از مؤمنان و ارادتمندان ایشان در داخل و خارج از کشور، با دعا و برپایی مجالس توسل، بهویژه توجه به ساحت حضرت صدیقه کبری سلاماللهعلیها، در این ایام منتسب به آن حضرت، شفای معظمله را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.
به لطف و رحمت بیکران خداوند متعال، عنایات حضرات اهلبیت علیهمالسلام و برکت این دعاها و توسلات، معظمله پس از بررسیهای پزشکی از بیمارستان مرخص شده و به منزل مراجعت کردهاند.
از عموم مؤمنین، ارادتمندان و مقلدان معظمله، شخصیتهای کشوری و همه بزرگوارانی که با دعا و توسل، تماس تلفنی، ارسال پیام و یا اظهار تمایل برای عیادت، نسبت به ایشان ابراز محبت نموده و جویای احوال شریفشان شدند، مراتب تشکر و امتنان را اعلام میداریم.
از درگاه خداوند متعال، در سایه توجهات حضرت ولیعصر عجّلاللهتعالیفرجهالشریف، برای همگان سلامت، عافیت و حُسن عاقبت و برای تمامی بیماران، شفای عاجل و کامل مسئلت داریم.
همچنین از اهتمام پزشکان، پرستاران و تلاشهای دیگر اعضای کادر درمان و پرسنل بیمارستان صمیمانه قدردانی نموده و از خداوند کریم، برای این عزیزان، اجر جزیل، سلامت، عزت و توفیق روزافزون خواستاریم.
همچنان از عموم مؤمنان درخواست میکنیم، معظمله را از دعای خیر خویش بهرهمند سازند و دوام سلامت و عافیت ایشان را از درگاه پروردگار متعال مسئلت فرمایند.»
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