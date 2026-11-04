آیت‌الله حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید شیعه، در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید شیعه، در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

یکی از اعضای دفتر آیت‌الله وحید خراسانی گفت که این مرجع تقلید برای انجام برخی امور درمانی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدند و روند درمان زیر نظر پزشکان ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های علاقه‌مندان به این مرجع تقلید، از دوستداران اهل‌بیت(ع) درخواست کرد برای شفای عاجل ایشان دعا کنند.