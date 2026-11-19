دادستان کرمانشاه شایعه آزادی پدر سوگند صیادی و مجروح شدن او بر اثر تیراندازی را تکذیب کرد و از ادامه تحقیقات قضایی درباره این پرونده خبر داد.

به گزارش تابناک، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، خبرهای منتشرشده دربارهبهو مجروح شدن او راکرد.

به گفته دادستان کرمانشاه، متهم این پرونده همچنان در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او ادامه دارد.

کریمی درباره شایعات منتشرشده در فضای مجازی گفت: «مطالب منتشرشده درباره آزاد بودن، وقوع تیراندازی و شلیک گلوله و مجروح شدن متهم اساساً تکذیب می‌شود و عاری از صحت است.»

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ادامه رسیدگی قضایی به پرونده مرگ سوگند صیادی تأکید کرد: «پرونده مرگ دانش‌آموز کرمانشاهی، سوگند صیادی، با حساسیت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و انتشار چنین اخبار کذب و بی‌اساسی موجب تشویش اذهان عمومی است که خط قرمز دستگاه قضایی است.»

او افزود: «تمامی ابعاد این پرونده تحت بررسی قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.»

کریمی در ادامه از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کنند و هشدار داد: «بدیهی است انتشار اخبار خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و رسانه با دقت و حساسیت تحت رصد و پیگیری است و با افراد خاطی به شدت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.»

پیش از این، دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند صیادی با اتهاماتی از جمله ضرب‌وجرح و «فعلاً قتل» و همچنین بازداشت مدیر مدرسه این دانش‌آموز به اتهام قصور و سهل‌انگاری خبر داده بود. تحقیقات درباره علت و چگونگی مرگ سوگند همچنان ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری میزان