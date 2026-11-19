​مدارس استان بوشهر در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل افزایش ابتلا به آنفلوآنزا و با هدف مهار زنجیره انتقال بیماری، روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و آموزش غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک، بر اساس تصمیماستانو با توجه به گزارش دانشگاه علوم پزشکی درباره افزایشفعالیتاستان درطی روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذرماه به‌صورتخواهد بود.

این تصمیم در پی عبور روند ابتلا به آنفلوآنزا از آستانه هشدار تعیین‌شده در دستورالعمل اجرایی پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس اتخاذ شده است.

هدف از این اقدام، کاهش تماس‌های دانش‌آموزان، قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری در سطح استان عنوان شده است.

همچنین از شهروندان خواسته شده است با رعایت توصیه‌های بهداشتی از جمله شست‌وشوی مرتب دست‌ها، خودداری از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ و استفاده از ماسک در فضاهای پرتراکم و کم‌تهویه، در پیشگیری از گسترش بیماری مشارکت کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، افراد دارای علائم بیماری باید از حضور در مدارس، مهدکودک‌ها و محیط‌های کاری خودداری کنند و مراقبت بیشتری از گروه‌های آسیب‌پذیر شامل سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای صورت گیرد.

منبع: مهر