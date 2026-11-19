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ایران آماده صادرات مجدد نفت شد
تانکرترکرز ادعا کرد که «ایران در حال آمادهشدن برای صادرات مجدد نفت است».
به گزارش تابناک، پس از تاریکشدن چشمانداز مذاکره ایران و آمریکا و در روزهای گذشته، ایده ازسرگیری صادرات نفت و حمله به تأسیسات و پایانههای نفتی کشورهای منطقه به ویژه امارات در صورت تعرض به کاروان صادرات نفت ایران، تقویت شده است.
تاکنون هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران واکنشی نسبت به خبر ازسرگیری مجدد صادرات نفت ایران نداشتهاند.
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