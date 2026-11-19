به گزارش تابناک، پس از تاریک‌شدن چشم‌انداز مذاکرهدر روزهای گذشته، ایدهو حمله به تأسیسات و پایانه‌های نفتی کشورهای منطقه به ویژه امارات در صورت تعرض به کاروان صادرات نفت ایران، تقویت شده است.

تاکنون هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران واکنشی نسبت به خبر ازسرگیری مجدد صادرات نفت ایران نداشته‌اند.