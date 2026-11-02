هشدار امارات درباره افت ذخایر نفت جهان در پی جنگ علیه ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی هشدار داد، از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی تخلیه و ذخایر احتیاطی انرژی جهان دچار فرسایش شده است.

به گزارش تابناک؛ سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) می‌گوید از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه و انتخابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ذخایر احتیاطی انرژی جهان فرسوده شده و نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی تخلیه شده است.

خبرگزاری ریپورت جمهوری آذربایجان با انتشار این مطلب گزارش داد: الجابر در یک کنفرانس انرژی در ابوظبی گفت هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک به بیش از ۳۰ درصد هزینه هر بشکه نفت افزایش یافته، در حالی که پیش از جنگ این رقم ۵ درصد بود.

او افزود که ذخایر گازوئیل در برخی بازارها به پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال گذشته برای این فصل از سال رسیده است.

او بیان کرد: «این واقعیت جدید یعنی ما به ذخیره‌سازی راهبردی گسترده‌تر و ظرفیت پالایش انعطاف‌پذیرتر نزدیک‌ به بازارهای مصرف‌کننده نیاز داریم.»

هشدار این مقام اماراتی در پی این مطرح می‌شود که بسته ماندن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی از آن می‌گذرد، بر اثر جنگ انتخابی و تجاوزکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی موجب وارد آمدن شوک به بازارهای جهانی انرژی و افزایش هزینه خانوار شده است.

دولت ترامپ که در آمریکا با کمبود شدید سوخت دیزل به دلیل پیامدهای جنگ ایران مواجه است، تلاش کرده با اظهارات متناقض و بی‌اساس، از جمله این که ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، قیمت را در بازارها کنترل کند.

کشورهای تولیدکننده نفت به دلیل شرایط جدید وادار به آزادسازی ذخایر اضطراری شده و بسیاری دیگر از کشورها از شهروندان خود خواسته‌اند به دلیل کمبود سوخت مصرف بهینه داشته باشند.

تهران که در محاصره غیرقانونی دریایی دولت ترامپ قرار دارد، تاکید کرده است تا زمان برآورده نشدن شروط آن برای پایان جنگ، تنگه هرمز بسته می‌ماند.

منبع: ایسنا