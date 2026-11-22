ادعای المانیتور: نتانیاهو به دنبال حمله ۴ تا ۷ روزه به ایران برای حفظ قدرت است.





به گزارش تابناک؛ المانیتور گزارش داد نتانیاهو تلاش می‌کند ترامپ را به انجام یک کارزار هوایی کوتاه و سنگین علیه ایران متقاعد کند. اسرائیل مدعی است ایران در حال توسعه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک و بازسازی برنامه هسته‌ای خود است.

با این حال، منابع سیاسی اسرائیلی می‌گویند شتاب نتانیاهو برای حمله، بیش از آنکه ناشی از تهدید ایران باشد، به بحران سیاسی داخلی و تلاش او برای جلوگیری از تشکیل دولت به رهبری گادی آیزنکوت مربوط است. به گفته این منابع، جنگ می‌تواند با ایجاد شرایط اضطراری، زمینه تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست نتانیاهو را فراهم کند.

در مقابل، ترامپ گفته برای تصمیم‌گیری درباره ایران عجله‌ای ندارد و ممکن است تا آغاز سال آینده صبر کند.

منبع: انتخاب