به گزارش تابناک؛ در ادامه سفر دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به روسیه، نشست مشترکی میان معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان جمهوری اسلامی ایران و کنستانتین ایلیچ ماگلیوسکی معاون وزیر علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، دکتر داود روستایی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه و نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این دیدار، موضوعات گوناگون در حوزه تقویت و گسترش تعاملات علمی، آموزشی و دانشگاهی میان تهران و مسکو بررسی و تبادل نظر شد.

۱۰۰ سهمیه بورسیه جدید روسیه برای دانشجویان ایرانی

بر اساس توافقات صورت‌گرفته در این نشست و با اشاره به روند روبه‌رشد همکاری‌های دانشگاهی، مقرر شد ۱۰۰ سهمیه بورسیه ویژه تحصیلی بر بورس‌های پیشین، در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار گیرد تا به دانشجویان واجد شرایط ایرانی اعطا شود.

توافق ایران و روسیه برای برگزاری دوره‌های مشترک هوش مصنوعی و کوانتوم

همچنین طرفین پیرامون راه‌اندازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی در حوزه‌های علوم نوین و فناوری‌های نوظهور نظیر «هوش مصنوعی» و «کوانتوم» در مقاطع مختلف و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک به توافق رسیدند.

در این دیدار با اشاره به فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید دو کشور تاکید شد بازبینی در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید دو کشور انجام شود.

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بررسی وضعیت دانشگاه‌های معتبر روسیه از دیگر محورهای این نشست بود؛ در همین راستا اعلام شد که دانشگاه جامع رودن دارای دانشکده پزشکی، در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار گرفته است. همچنین مقرر شد کمیته‌های تخصصی دو کشور، بازبینی دوره‌ای و به‌روزرسانی فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید متقابل را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه، طرف روسی با استقبال از تداوم همکاری‌ها، خواستار معرفی نهایی اعضای کمیته مشترک علمی و دانشگاهی از سوی طرف ایرانی شد و از گام‌های مثبت برداشته‌شده در پیگیری درخواست‌های پیشین مربوط به دانشگاه‌های روسیه قدردانی کرد.

در این نشست، موضوع تمدید مهلت ورود و ثبت اطلاعات دانشگاه‌های روسیه در سامانه‌های استنادی از جمله ISC مطرح شد تا زمینه مشارکت گسترده‌تر جامعه دانشگاهی روسیه در رتبه‌بندی‌ها و نمایه‌های مشترک فراهم آید.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های راهبردی سازمان امور دانشجویان برای تسهیل مبادلات علمی، ساماندهی فرصت‌های تحصیلی بین‌المللی و تعمیق روابط آکادمیک میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه انجام پذیرفت.

منبع: ایسنا