کپی پیوندچاپ1 دیدگاه2898 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرسرودی که علیه امارات وایرال شده است تعداد بازدید: ۷۷۵ تعداد بازدید: ۷۷۵ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203551 | 2898 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۳۵ | 22 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن با بالا گرفتن اختلاف بین سومالی و امارات پس از تجزیه بخشی از سومالی تحت عنوان سومالی لند، این سرود در شبکههای اجتماعی در سومالی ترند شده است. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203551/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:اسرائیلسومالیامارات متحده عربیویدیونبض خبرسومالی لند مطالب مرتبطنگرانی وزیر اسرائیل از پیمان عربستان، ترکیه و پاکستانی+زیرنویستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸پایگاه نظامی امارات در سومالیلند برای آمریکا و اسرائیل!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶الحوثی: حضور اسرائیل در سومالیلند را تحمل نمیکنیمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۴/۰۴رئیس سومالیلند وارد اسرائیل شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴واکنش عملی سومالی به اقدام اسرائیل درباره سومالی لندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۲/۰۲خواسته اسرائیل و امارات در «سومالیلند» چیست؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۹هشدار ایران نسبت به پروژه اسرائیل در شاخ آفریقاتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷تصاویر حضور وزیر خارجه اسرائیل در بیخ گوش یمنتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶واکنش سومالی لند به ادعاهای ضد فلسطینیتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱به زودی پرچم اسرائیل را مثل سومالیلند در ایران نصب میکنیم!تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۵:۱۸ +۱ −۱ پاسخ امارات به خاک پاک کشور ما هم چشم طمع داره و در این دو جنگ، از هیچ خباثتی علیه ایران عزیزمان فروگذار نکردهحقش هست تبدیل بشه به امارات منفجره عربی دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
امارات به خاک پاک کشور ما هم چشم طمع داره و در این دو جنگ، از هیچ خباثتی علیه ایران عزیزمان فروگذار نکرده
حقش هست تبدیل بشه به امارات منفجره عربی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.