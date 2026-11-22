با بی۵۲ آمریکا صد بار هم ایران را بمباران کنند... حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب درباره بمباران سنگین ایران گفت: «...…

دلیل جالب تاب آوری بیشتر ایرانی‌ها علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: «مردم ما چهار دهه است در سختی هستند و به سختی…